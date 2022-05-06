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Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая

6 мая
2022 год

Новости кино >>
6 мая 2022

На «России» 7 мая в 21:00 состоится премьера мини-сериала Виктора Конисевича «Поворот на счастье» с Марией Куликовой, Дмитрием Исаевым и Сергеем Юшкевичем в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету учительница начальных классов Нина Белова (Куликова) ждет ребенка, но теряет его в страшной автомобильной аварии, в которой виновата актриса Ульяна Ковалёва (Нелла Стрекаловская). Спустя восемь лет судьба снова сталкивает Нину с семьей Ковалёвых: их дочь Катя впервые идет в школу и попадает в класс Беловой. Из-за избалованной и капризной девочки Нина лишается работы, репутации и смысла жизни. Но между ней и Дмитрием Ковалёвым (Исаев) неожиданно возникают чувства. Нина не подозревает, что стала наследницей огромного состояния, и за ней уже началась охота.

В сериале также заняты Анастасия Чепелюк, Александр Лучинин, Кристина Шелобкова, Станислава Конисевич и сам режиссер.
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Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая фотографии
Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая фотографии
Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая фотографии
Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая фотографии
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