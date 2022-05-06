Премьера «Поворота на счастье» с Марией Куликовой состоится 7 мая

По сюжету учительница начальных классов Нина Белова (Куликова) ждет ребенка, но теряет его в страшной автомобильной аварии, в которой виновата актриса Ульяна Ковалёва (Нелла Стрекаловская). Спустя восемь лет судьба снова сталкивает Нину с семьей Ковалёвых: их дочь Катя впервые идет в школу и попадает в класс Беловой. Из-за избалованной и капризной девочки Нина лишается работы, репутации и смысла жизни. Но между ней и Дмитрием Ковалёвым (Исаев) неожиданно возникают чувства. Нина не подозревает, что стала наследницей огромного состояния, и за ней уже началась охота.
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