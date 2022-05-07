Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

Рецензия на «Пузырь» — новое прочтение «Русалочки» от студии Wit

Читать Рецензия на «Пузырь» — новое прочтение «Русалочки» от студии Wit

Рецензия на аниме «Сонни Бой»

Читать Рецензия на аниме «Сонни Бой»

Подкаст о «Необычном такси»

Слушать Подкаст о «Необычном такси»

Рецензия на «Красавицу и дракона» — вместо тысячи исекаев

Читать Рецензия на «Красавицу и дракона» — вместо тысячи исекаев

Урок истории вместе с «Атакой титанов»

Читать Урок истории вместе с «Атакой титанов»

Чем примечательна «Госпожа Кагуя» — заковыристая история школьной любви

Читать Чем примечательна «Госпожа Кагуя» — заковыристая история школьной любви