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Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

7 мая
2022 год

Новости кино >>
7 мая 2022

«Магическая битва 0. Фильм» занял седьмое место в списке самых кассовых аниме с показателем в 13,5 миллиардов иен (порядка $104 миллионов). «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста» уже четвертую неделю держится на третьем месяце японского бокс-офиса (5,23 миллиарда иен или $40 миллионов соответственно). От «Моей геройской академии» отпочкуются два OVA (одно — про бейсбольную лигу супергероев). «Моб Психо 100» готовит крупный анонс на 12 мая. А «Семья шпиона» вот-вот перевоплотится в мюзикл.

Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

Читать Рецензия на «Пузырь» — новое прочтение «Русалочки» от студии Wit

Уточнился список участников престижного фестиваля анимации в Анси, где в короткометражной программе уже заявлено несколько аниме (в том числе «Сонни бой»). Ждут посетителей смотра и полнометражные премьеры в основном конкурсе — «Прощай, Донглис» Ацуко Исидзуки и «Заброшенный дом у мыса» Синьи Кавацуры.

Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

Фильм студии Madhouse и постановщицы «Нет игры — нет жизни» Исудзуки расскажет о трех друзьях, которые ищут сбитый дрон, чтобы доказать: они невиновны в лесном пожаре. Кавацура и David Production расскажут о 17-летней девушке, потерявшей родителей, и женщине, спасающейся от жестокого мужа. Их судьбы пересекаются после цунами и землетрясения, когда пожилая женщина предлагает им поселиться у себя под новыми именами. Обе начинают новую жизнь.

Читать Рецензия на аниме «Сонни Бой»

Полнометражная компиляция с расширенными сценами оказалась не единственным тузом в рукаве «Необычного такси»: внезапный аниме-хит прошлого года уже в ближайшие месяца обзаведется приквелом.

Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

Есть только одна проблема: зарождение сыр-бора вокруг нелюдимого моржа, айдол-группы, игромана и рэппующего гокудо не покажут ни на одном стриминг-сервисе. Дело в том, что приквел «Необычного такси» — это не аниме, а театральная постановка, и увидеть ее смогут лишь счастливые обладатели билетов на шоу в Культурном центре Овада, что в Сибуе, Токио. Так что содержание приквела мы узнаем либо в пересказе, либо благодаря запоздалой трансляции на ютубе (хорошо, если хоть с какими-нибудь субтитрами).

Слушать Подкаст о «Необычном такси»

Зато «Фармацевт из параллельного мира» от студии DiomedeaКоманда мечты», «Вторжение Кальмарки») выйдет в привычном формате аниме-сериала уже в июле этого года.

Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

Подробности и трейлер можно найти в одном из наших мартовских дайджестов От щедрот — лишь новый постер.

Читать Рецензия на «Красавицу и дракона» — вместо тысячи исекаев

Многосерийный проект «Пять невест» от Bibury Animation StudiosАзур Лейн», «Грисайя: Призрачный курок») близится к завершению. Точку в истории поставит не очередной сезон, а новое полнометражное аниме — в японском прокате с 20 мая.



Бедствующий старшеклассник Футаро Уэсуги ради стабилизации финансового положения вынужден прибегнуть к репетиторству. И — надо же такому случиться — преподавать он будет одноклассницам, пятерым близняшкам-красавицам Накано. Грызть гранит науки сестры совершенно не хотят, так что Уэсуги придется знатно потрудиться, чтобы найти подход к каждой ученице и убедиться, что девушки наберут проходной балл на ближайших экзаменах. Процесс обучения неожиданно усложнятся тем, что совместный досуг способствует романтическому интересу.

Читать Урок истории вместе с «Атакой титанов»

Но и это еще не все. Студия решительно настроена выжать все из финала своего гаремника, поэтому вдогонку к аниме выпустят видеоигру c заковыристым названием Eiga Gotōbun no Hanayome — Kimi to Sugoshita Itsutsu no Omoide~.



Геймерам предстоит самостоятельно готовить девушек к экзаменам и выбирать романтическую линию по своему усмотрению. Релиз состоится 2 мая в цифровых магазинах Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch. Имеется и лимитированное физическое издание с бонусной аудиопьесой. К слову, это не первая игра по «Пяти невестам»: в 2021 году студия MAGES смастерила Gotōbun no Hanayome — Natsu no Omoide mo Gotōbun для PS4, а чуть позже Футаро и сестры Накано почтили присутствием поклонников мобильного гейминга на Android и iOS в Gotōbun no Hanayome Itsutsugo-chan wa Puzzle o Gotōbun Dekinai.

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A-1 PicturesГород, в котором меня нет», «Госпожа Кагуя: в любви как на войне») грозятся выпустить в июле сериал «Ликорис Рекойл». Даже трейлер выкатили.



Впрочем, много из видео не выудишь: это история кафе, которое обещает выполнить любой заказ — от неожиданных блюд до детских праздников и основательного разговора о массовой культуре. По сэйю информации чуть больше: голоса героям подарили Тика Андзай (Камуи из «Гинтамы»), Сион Вакаяма (Судьба из сериала «Такт Опус»), Ами Косимидзу (Каллен Стадтфилд из «Кода Гиасс») и Мисаки Куно (говорящая свинья Хоук из «Семи смертных грехов»).

Читать Чем примечательна «Госпожа Кагуя» — заковыристая история школьной любви

Второй сезон «Созданного в бездне» от Kinema CitrusВосхождение героя щита», «Знойный пинг-понг») тоже обзавелся свежим (аж хрустит) трейлеом.



Это уже второй трейлер второго сезона. Возвращение в мир пещер и тайн ожидается в июле сего года.

Читать Подводные камни аниме-экранизаций

И к новостям манги. Мощные цифры показывает «Семья шпиона», по которой в апреле стартовало одноименное аниме. Мангу о шпионе по прозвищу Сумрак, который вынужден организовать фиктивную ячейку общества ради миссии, уже распродали тиражом в 17 миллионов. Чуть более скромной цифры в 13 миллионов достиг «Доктор Стоун», чей финальный выпуск оказался на японских прилавках 6 марта. Правда, впереди еще два специальных номера плюс несколько сезонов аниме, а еще в январе тираж насчитывал 11 миллионов. В сравнении с этими показателями оправдывает название трогательная комедия о школьной дружбе «У Коми проблемы с общением»: тираж недавно преодолел 7,4 миллиона экземпляров.

Вести из бездны: главные новости аниме за неделю

Тем временем и New York Times поделился списком бестселлеров месяца — и в мае там засилье манги. На втором месте — «Человек-бензопила» №10, на третьем — «Магической битва» №15, на пятом — «Семьи шпиона» №7, на 14-м — «Магическая битва 0», приквел к популярной серии. Лидирует, если кому интересно, Дейв Пилки и третий выпуск его Cat Kid Comic Club под заголовком «Намеренно» (On Purpose).

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В качестве бонуса к этому выпуску — рисунок, посвященный памяти автора манги «Берсерк» Кентаро Миуры, которого не стало 6 мая прошлого года. Арт принадлежит перу Эны Мориямы, известной по манге «Эта любовь — ересь» и «Граф Монте-Кристо».

Вести из бездны: главные новости аниме за неделю
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БерсеркВосхождение героя щитаВторжение КальмаркиГинтамаГинтама 2Город, в котором меня нетГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДетектив Конан: Хэллоуинская невестаДоктор СтоунКод Гиас: Восставший ЛелушКоманда мечтыМагическая битваМагическая битва 0. ФильмМоб Психо 100Моя геройская академияНеобычное таксиНеобычное такси: В лесахНет игры — нет жизниПрощай, Донглис!Семь смертных греховСемья шпионаСозданный в БезднеСонни БойТакт. Опус. СудьбаУ Коми проблемы с общениемФармацевт из параллельного мираЧеловек-бензопила

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