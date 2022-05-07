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Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви»

7 мая
2022 год

Новости кино >>
7 мая 2022
На «Dомашнем» 13 мая в 22:40 состоится премьера мелодрамы Вячеслава Лаврова «Четыре кризиса любви» с Еленой Полянской в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету одним совершенно обычным утром в дом въезжает новая соседка Ирина. А вместе с ней заводная музыка и весёлый смех. На фоне этой легкости соседи переосмысливают свою жизнь. То, с чем они мирились долгие годы, вдруг кажется невыносимым. У 50-летнего Геннадия начинается кризис среднего возраста, совершенно непонятный его жене. 30-летняя Ольга осознает, что ревность мужа больше не кажется лестной – теперь это пугает. Она готова пуститься во все тяжкие, чтобы доказать: с ней так нельзя. 18-летняя Вера ищет у Ирины защиты от властной матери, которая держит жизнь дочери под контролем. Но никто из соседей не догадывается, какая личная драма скрывается за лучезарной улыбкой Ирины.

Компанию Полянской составили Елена Дробышева, Александр Аверков, Евгения Жукович, Руслан Чернецкий, Юлия Полубинская, Ольга Пипченко, Дмитрий Мухин, Сергей Жбанков, Никита Степанов, Василий Козлов, Сергей Пукита, Дмитрий Давидович и Стася Терентьева. За визуальную составляющую отвечают оператор Вадим Потеев и художник-постановщик Александр Трещинский, музыку написал композитор Алексей Чинцов.
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Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви» фотографии
Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви» фотографии
Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви» фотографии
Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви» фотографии
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