Елена Полянская переживет «Четыре кризиса любви»

По сюжету одним совершенно обычным утром в дом въезжает новая соседка Ирина. А вместе с ней заводная музыка и весёлый смех. На фоне этой легкости соседи переосмысливают свою жизнь. То, с чем они мирились долгие годы, вдруг кажется невыносимым. У 50-летнего Геннадия начинается кризис среднего возраста, совершенно непонятный его жене. 30-летняя Ольга осознает, что ревность мужа больше не кажется лестной – теперь это пугает. Она готова пуститься во все тяжкие, чтобы доказать: с ней так нельзя. 18-летняя Вера ищет у Ирины защиты от властной матери, которая держит жизнь дочери под контролем. Но никто из соседей не догадывается, какая личная драма скрывается за лучезарной улыбкой Ирины.
обсуждение >>