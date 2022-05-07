Столичные кинотеатры и студии получат гранты за показы отечественного кино и съемки в Москве

Московским кинотеатрам и киностудиям, проводящим съемки в златоглавой, достанутся специальные гранты от мэра Москвы Сергея Собянина. На поддержку киноиндустрии предусмотрено 300 миллионов рублей из столичного бюджета, уточняется на платформе Смотрим
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Спецгранты получат те московские кинозалы, которые сосредоточат свое внимание на привлечении зрителей и продвижении отечественных лент в прокате. Кинокомпаниям же планируют компенсировать часть затрат на аренду съемочных площадок на территории Москвы. При этом первые пять студий, задумавших съемки на базе кинопарка близ деревни Юрово в ТиНАО, ожидают поощрительные гранты в размере 10 миллионов рублей. На данный момент работы по его созданию подходят к завершению.
На размеры грантов для киностудий будут влиять доли показа общественных пространств Москвы в общем хронометраже фильма. Сериалы и студенческие работы смогут претендовать на грантовую поддержку с 2023 года. Кроме того, власти столицы не обойдут вниманием кинопроизводителей, распространяющих свои картины на стриминговых сервисах и на ТВ.
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