Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая

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Актриса и певица получила роль в сериале «Сопротивление»

7 мая

Столичные кинотеатры и студии получат гранты за показы отечественного кино и съемки в Москве

На поддержку киноиндустрии предусмотрено 300 миллионов рублей из бюджета столицы