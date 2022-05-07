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Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая

7 мая
2022 год

Новости кино >>
7 мая 2022
На ТВЦ 14 мая состоится премьера мини-сериала Карена Захарова «Вина». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в мелодраме исполнили Евгения Лоза и Иван Стебунов, а компанию им составили Сергей Губанов, Виктор Потапешкин, Савелий Кудряшов, Артемий Падалка, Марк Доронин, Ольга Хохлова, Светлана Малахова, Фёдор Парамонов, Валерий Скорокосов, Элеонора Ильченко, Валентин Кулагин и Олег Филипчик.

Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По сюжету Евгений (Стебунов) потерял жену Аглаю в ДТП на зимней дороге. Ради сыновей он пытается жить, отчаянно цепляясь за надежду самостоятельно найти убийцу. О том, что тогда произошло на дороге, знают только два человека: Нина (Лоза) и ее муж, отправивший в кювет малолитражку женщины. Нина не может рассказать правду, так как супруг угрозами заставил ее молчать. Но чувство вины не дает ей покоя. Она добивается развода и приезжает в деревню, где живет Евгений с детьми. Она надеется хоть чем-то им помочь и окунается с головой в чужие заботы, надеясь забыть свою боль.

«У Нины чувство вины за гибель жены главного героя. К тому же она в чистом виде жертва домашнего насилия, забитая. Но, слава Богу, ей удалось из этого сбежать, закончить отношения и начать жизнь с нуля, стараясь при этом исправить ошибки, совершенные ранее. Нине приходится непросто: бывший муж продолжает ее преследовать, а главный герой отвергает всяческую помощь и поддержку. Ей не сразу удается найти с ним контакт, чтобы помочь справится с горем. Параллельно, стараясь спасти жизнь человека, из-за которого она приехала в эту деревню, Нина старается помочь и всей деревне. Она становится исполняющим обязанности председателя деревни и пытается улучшить их жизнь», — рассказала о своей героине Евгения Лоза.

Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Это уже вторая совместная работа актеров – восемь лет назад вышел фильм «Узнай меня, если сможешь», где они также сыграли главные роли. В сериале много натурных съемок, проходивших на холоде. Художники по костюмам бережно укутывали и утепляли Евгению Лозу для каждой сцены. Съемки проходили в 40 минутах от Торжка в глухой деревне, где даже не было телефонной связи. Лоза достаточно равнодушно относится к сладостям, но в Торжке она не смогла удержаться от местного мармелада. По ее словам, вся съемочная группа не смогла устоять и затарилась запасами лакомства. Часть запасов Евгения привезла с собой в Москву после съемок.

«Евгений потерял в жизни самое главное - свою вторую половину. Он находится в состоянии депрессии, безысходности, но двое детей заставляют его жить и бороться, прежде всего, за их жизни. Он старается быть на плаву ради них, хотя и очень сильно переживает потерю жены. Наверное, все бы кончилось для него плохо, если бы не появилась Нина. В этом фильме раскрывается драматичная история двух людей. Евгений близок мне по возрасту, и мне нравится играть героев моего возраста, отцов, их проблемы, трагедии… Для меня эта картина по своему дорога, и я ее воспринимаю как новый этап в моей творческой карьере», — говорит Иван Стебунов.
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Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая фотографии
Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая фотографии
Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая фотографии
Евгения Лоза и Иван Стебунов почувствуют «Вину» 14 мая фотографии
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