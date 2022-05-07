Жанель Моне перевоплотится в Жозефину Бейкер

Жанель Моне
воплотит образ американо-французской танцовщицы, певицы и актрисы Жозефины Бейкер
в сериале «Сопротивление» (De La Resistance), уверяет Deadline
.
Создателем и шоураннером байопика о жизни легенды выступит Дженнифер Йейл, работавшая над «Чужестранкой
». Моне числится также в команде исполнительных продюсеров. За разработку шоу отвечает студия А24.
Бейкер партнеры по площадке называли первой в мире темнокожей звездой. Популярность и слава пришла к Жозефине после представления в 1927 году, где она танцевала почти обнаженная в юбке из бананов. Она вдохновляла скульпторов, поэтов и архитекторов, художники и модельеры создавали для нее яркие костюмы из перьев и блесток. Во время Второй мировой участвовала во французском Сопротивлении, а после войны боролась за права чернокожих в США.
Два года назад сериал про звезду задумала французская кинокомпания Studiocanal после одобрения со стороны родственников Бейкер. Приемный сын Жан-Клод, выпустивший в 1993-м биографическую книгу о Жозефине, выступал в качестве консультанта. Кроме того, в 2013-м поговаривали о том, что актрису сыграет Рианна
.
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