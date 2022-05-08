Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова»

«Перед съемками я прочитал кучу литературы по медицине, а настольная книга у меня была "Медицинская энциклопедия за 30 секунд" для детей. Я много советовался со знакомыми врачами, хирургами. Местный хирург из деревни научил меня многому – делать швы, уколы. Все это было очень интересно», — рассказал Кирилл Жандаров
По сюжету доктора Сергея Иванова (Жандаров) ждут неожиданности. К нему из столицы приезжает бывшая девушка Юлия (Спивак). Прошлое, которое он хочет забыть, вновь накрывает с головой. Кроме того, его помощь местным жителям деревни, куда он приехал жить, оборачивается для него проблемами: он спас женщину, а она написала на него донос, он оказал первую помощь жертвам ДТП, а его обвинили в смерти пострадавшего, который получил серьезные травмы и умер в больнице. Все уверены, что доктор, которому грозит новое уголовное дело, в ближайшее время покинет деревню.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
По словам Эмилии Спивак, ее героиня «Юля — очень сложный персонаж. С одной стороны, глубокий и чувствительный человек, а с другой она очень современная девушка, такая московская барышня. В отношениях с главным героем Сергеем Ивановым она делает неправильный выбор и пытается это исправить, приехав к нему в деревню. Но исправить это уже, наверное, невозможно».
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