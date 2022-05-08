Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова»

8 мая
2022 год

Новости кино >>
8 мая 2022
На ТВЦ зрителям с 10 по 12 мая представят три новых эпизода детективного сериала Валерии Ивановской «Доктор Иванов» с Кириллом Жандаровым, Эмилией Спивак и Сергеем Мухиным. Согласно пресс-службе телеканала, будут показаны «Жизнь после смерти», «Чужая правда» и «Мать и сын».

Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Перед съемками я прочитал кучу литературы по медицине, а настольная книга у меня была "Медицинская энциклопедия за 30 секунд" для детей. Я много советовался со знакомыми врачами, хирургами. Местный хирург из деревни научил меня многому – делать швы, уколы. Все это было очень интересно», — рассказал Кирилл Жандаров

По сюжету доктора Сергея Иванова (Жандаров) ждут неожиданности. К нему из столицы приезжает бывшая девушка Юлия (Спивак). Прошлое, которое он хочет забыть, вновь накрывает с головой. Кроме того, его помощь местным жителям деревни, куда он приехал жить, оборачивается для него проблемами: он спас женщину, а она написала на него донос, он оказал первую помощь жертвам ДТП, а его обвинили в смерти пострадавшего, который получил серьезные травмы и умер в больнице. Все уверены, что доктор, которому грозит новое уголовное дело, в ближайшее время покинет деревню.

Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

По словам Эмилии Спивак, ее героиня «Юля — очень сложный персонаж. С одной стороны, глубокий и чувствительный человек, а с другой она очень современная девушка, такая московская барышня. В отношениях с главным героем Сергеем Ивановым она делает неправильный выбор и пытается это исправить, приехав к нему в деревню. Но исправить это уже, наверное, невозможно».

В «Докторе Иванове» также сыграли Дана Абызова, Яромир Зайцев, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Владимир Крылов, Иван Паршин, Артур Ваха, Вера Вольт, Дмитрий Поднозов, Галина Сазонова, Денис Пьянов, Мария Абрамова и другие актеры. Съемки сериала прошли под Торжком в глухой деревне, где нет связи. Некоторые «осенние» сцены снимали зимой, и Жандарову приходилось находиться на улице в одной рубашке. Накладывать швы и делать уколы исполнитель титульной роли учился на колбасе и овощах, оттачивал мастерство вечерами, после съемок. Актер также признался, что его герой – такой же прямолинейный, как и он сам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмилия Спивак и Татьяна Казючиц раскроют преступления на ТВЦ
персоны
Мария Абрамова (II)Дана АбызоваАртур ВахаВера ВольтКирилл ЖандаровЯромир ЗайцевВалерия ИвановскаяВладимир КрыловСергей МухинИван ПаршинДмитрий ПоднозовДенис ПьяновГалина СазоноваСветлана Смирнова-КацагаджиеваЭмилия Спивак
фильмы
Доктор Иванов. Жизнь после смертиДоктор Иванов. Мать и сынДоктор Иванов. Своя земляДоктор Иванов. Чужая правда

фотографии >>
Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова» фотографии
Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова» фотографии
Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова» фотографии
Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Дяченко
5 мая ушёл из жизни писатель, сценарист Сергей Дяченко.

День рождения >>

Асанали Ашимов
Ирина Виноградова (III)
Александр Ильин
Ольга Лапшина
Борис Ливанов
Нинель Мышкова
Лилия Ребрик
Валентин Терехов
Борис Шувалов
Лекс Баркер
Анайрин Барнард
Дэвид Кит
Мирослав Махачек
Станислав Нивиньский
Джефф Уинкотт
Фернандель
все родившиеся 8 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
Заклятье: Спуск к Дьяволу
фильм ужасов
Ирландия, 2021
Нелегал
драма, роуд-муви
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен