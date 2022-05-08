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Не стало звезды «Твин Пикса» Кеннета Уэлша

8 мая
2022 год

Новости кино >>
8 мая 2022
Не стало канадского актера Кеннета Уэлша, прославившегося ролью антагониста Уиндома Эрла в «Твин Пиксе». Ему было 80 лет, уточняет THR.

Не стало звезды «Твин Пикса» Кеннета Уэлша
фото: в образе Уиндома Эрла

Уэлш мирно скончался в своем доме за пределами Торонто в окружении близких 5 мая. Причина смерти не разглашается.

Мастер родился 30 марта 1942 года в Эдмонтоне. Драматическим искусством увлекся еще учась в школе. Позже переехал в Монреаль, чтобы посещать Национальную театральную школу. Принимал участие в Стратфордском театральном фестивале в Онтарио.

Читать рецензию «Убойный уикенд»

В качестве киноактера дебютировал в 1964-м. На счету Кеннета Уэлша более 240 ролей в кино и на телевидении. Помимо участия в культовом сериале Дэвида Линча, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и телешоу, как «Неизвестного происхождения», «Влюбленные», «Идеально», «Сумеречная зона», «Театр Рэя Брэдбери», «Ревность», «Дом на Кэрролл-стрит», «Другая женщина», «Крокодил Данди II», «Новичок», «Секретные материалы», «Легенды осени», «Патруль времени», «Авиатор», «Послезавтра», «Туман», «Шесть демонов Эмили Роуз», «Мгла», «Выживание мертвецов», «Убойный уикенд», «Пространство», «Звёздный путь: Дискавери» и «Зачарованные». Лауреат пяти кинонаград и почетный обладатель Ордена Канады.
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фотографии >>
Не стало звезды «Твин Пикса» Кеннета Уэлша фотографии
в образе Уиндома Эрла
Не стало звезды «Твин Пикса» Кеннета Уэлша фотографии
в образе Уиндома Эрла
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