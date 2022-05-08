Не стало звезды «Твин Пикса» Кеннета Уэлша

Не стало канадского актера Кеннета Уэлша, прославившегося ролью антагониста Уиндома Эрла в «Твин Пиксе». Ему было 80 лет, уточняет THR.
фото: в образе Уиндома Эрла
Уэлш мирно скончался в своем доме за пределами Торонто в окружении близких 5 мая. Причина смерти не разглашается.
Мастер родился 30 марта 1942 года в Эдмонтоне. Драматическим искусством увлекся еще учась в школе. Позже переехал в Монреаль, чтобы посещать Национальную театральную школу. Принимал участие в Стратфордском театральном фестивале в Онтарио.
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