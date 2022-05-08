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Майкл Китон поставит нуар-триллер «Нокс должен уйти» про киллера с деменцией

8 мая
2022 год

Новости кино >>
8 мая 2022
Майкл Китон лично поставит нуар-триллер «Нокс должен уйти» (Knox Goes Away) с собой в главной роли, сообщает The Wrap.

За сценарий отвечает Грегори Пуарье. Старт съемок в Лос-Анджелесе запланирован на конец августа.

Майкл Китон поставит нуар-триллер «Нокс должен уйти» про киллера с деменцией
фото: thewrap.com

Китон воплотит образ киллера, которому диагностировали быстроразвивающуюся деменцию. Ради искупления своей вины ему нужно спасти жизнь своего взрослого сына, с которым он давно не контактировал. Завязывается противостояние с полицией и с собственным быстро ухудшающимся разумом.

Для актера лента станет второй режиссерской работой после «Веселого господина», вышедшего в 2008 году.
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№ 2
what_a_world   8.05.2022 - 17:05
Интересно, как именно ему будет необходимо спасти сына? А вообще команда выглядит очень крепкой, посмотрим, кого возьмут на роли читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   8.05.2022 - 16:40
ой, интересно посмотреть на него в режиссерской роли) а то как актер он конечно классный, но вот любопытно, что из себя представляют его фильмы читать далее>>
Всего сообщений: 2
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