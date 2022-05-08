Майкл Китон поставит нуар-триллер «Нокс должен уйти» про киллера с деменцией

Майкл Китон
лично поставит нуар-триллер «Нокс должен уйти» (Knox Goes Away) с собой в главной роли, сообщает The Wrap
.
За сценарий отвечает Грегори Пуарье. Старт съемок в Лос-Анджелесе запланирован на конец августа.
Китон воплотит образ киллера, которому диагностировали быстроразвивающуюся деменцию. Ради искупления своей вины ему нужно спасти жизнь своего взрослого сына, с которым он давно не контактировал. Завязывается противостояние с полицией и с собственным быстро ухудшающимся разумом.
Для актера лента станет второй режиссерской работой после «Веселого господина
», вышедшего в 2008 году.
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