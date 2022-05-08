Майкл Китон поставит нуар-триллер «Нокс должен уйти» про киллера с деменцией

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Найден актер на роль нового Доктора Кто

Исполнителю роли антагониста Уиндома Эрла было 80 лет

Не стало звезды «Твин Пикса» Кеннета Уэлша

8 мая

Кирилл Жандаров вернулся к роли «Доктора Иванова»

Показ новых эпизодов сериала состоится на ТВЦ с 10 по 12 мая