Найден актер на роль нового Доктора Кто

Стало известно, кто станет новым Доктором Кто
. Согласно пресс-службе BBC
, роль получил звезда «Полового воспитания
» Шути Гатва
.
«Недостаточно слов, чтобы описать свои чувства. Эта роль и шоу так много значат для людей по всему миру, включая меня, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с максимальной заботливостью справлялся с этой уникальной ответственностью и привилегией», —
поделился своей радостью шотландский актер, родившийся в Руанде.
Гатва, который заменит ушедшую из шоу Джоди Уиттакер
, войдет в историю кино как первый темнокожий исполнитель роли Доктора.
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По словам шоураннера культового сериала Расселла Т. Дэвиса
, «иногда талант входит в дверь, и это так ярко, смело и блестяще, что я просто благодарю свою счастливую звезду. Шути ошеломил нас и за секунду завладел ключами от ТАРДИС. Для меня большая честь работать с ним».
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