Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Найден актер на роль нового Доктора Кто

8 мая
2022 год

Новости кино >>
8 мая 2022
Стало известно, кто станет новым Доктором Кто. Согласно пресс-службе BBC, роль получил звезда «Полового воспитания» Шути Гатва.

Найден актер на роль нового Доктора Кто
фото: pinterest.se

«Недостаточно слов, чтобы описать свои чувства. Эта роль и шоу так много значат для людей по всему миру, включая меня, и каждый из моих невероятно талантливых предшественников с максимальной заботливостью справлялся с этой уникальной ответственностью и привилегией», — поделился своей радостью шотландский актер, родившийся в Руанде.

Гатва, который заменит ушедшую из шоу Джоди Уиттакер, войдет в историю кино как первый темнокожий исполнитель роли Доктора.

Читать рецензию «Сексуальное просвещение». Третий сезон: Кто последний?

По словам шоураннера культового сериала Расселла Т. Дэвиса, «иногда талант входит в дверь, и это так ярко, смело и блестяще, что я просто благодарю свою счастливую звезду. Шути ошеломил нас и за секунду завладел ключами от ТАРДИС. Для меня большая честь работать с ним».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
what_a_world   8.05.2022 - 17:05
Когда-то прям смотрела с увлечением "Доктора Кто", сейчас перестала, но выбор прям отличный! Будем ждать, когда выйдут первые серии читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   8.05.2022 - 16:42
ого, весьма необычно! Сам по себе этот актер просто отличный! в сексуальном образовании отлично играл. Думаю, что в и докторе кто будет также) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Расселл Т. Дэвис вернется к работе над «Доктором Кто»
Джоди Уиттакер расстанется с «Доктором Кто»
персоны
Ншути ГатваРасселл Ти ДэвисДжоди Уиттакер
фильмы
Доктор КтоПоловое воспитание

анонс

Скорбим

Сергей Дяченко
5 мая ушёл из жизни писатель, сценарист Сергей Дяченко.

День рождения >>

Асанали Ашимов
Ирина Виноградова (III)
Александр Ильин
Ольга Лапшина
Борис Ливанов
Нинель Мышкова
Лилия Ребрик
Валентин Терехов
Борис Шувалов
Лекс Баркер
Анайрин Барнард
Дэвид Кит
Мирослав Махачек
Станислав Нивиньский
Джефф Уинкотт
Фернандель
все родившиеся 8 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
Заклятье: Спуск к Дьяволу
фильм ужасов
Ирландия, 2021
Нелегал
драма, роуд-муви
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram