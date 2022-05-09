Режиссер франшизы «Джон Уик» займется проектом о монстре кайдзю

Режиссер Чад Стахелски, поставивший все фильмы франшизы «Джон Уик», снимет сериал по мотивам «Саги о Немезиде» — серии романов фантаста Джереми Робинсона о гигантском монстре кайдзю, сообщает Deadline.
фото: Getty Images
По сюжету монстр возник в результате слияния ДНК греческой богини возмездия Немезиды и убитой маленькой девочки Майго. Подпитываясь их энергией, кайдзю отправляется на поиски преступника, однако ему противостоит Джон Хадсон, руководящий отделом по работе с паранормальными явлениями.
Сериал получит название «Проект "Немезида"». Стахелски также выступит его исполнительным продюсером.
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