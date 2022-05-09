Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Режиссер франшизы «Джон Уик» займется проектом о монстре кайдзю

9 мая
2022 год

Новости кино >>
9 мая 2022
Режиссер Чад Стахелски, поставивший все фильмы франшизы «Джон Уик», снимет сериал по мотивам «Саги о Немезиде» — серии романов фантаста Джереми Робинсона о гигантском монстре кайдзю, сообщает Deadline.

Режиссер франшизы «Джон Уик» займется проектом о монстре кайдзю
фото: Getty Images

По сюжету монстр возник в результате слияния ДНК греческой богини возмездия Немезиды и убитой маленькой девочки Майго. Подпитываясь их энергией, кайдзю отправляется на поиски преступника, однако ему противостоит Джон Хадсон, руководящий отделом по работе с паранормальными явлениями.

Сериал получит название «Проект "Немезида"». Стахелски также выступит его исполнительным продюсером.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»: Мужик, ну ты понял!
Четвертый «Джон Уик» появится на экранах в марте 2023 года
«Джон Уик-2» и его собака-2
Найден режиссер для приквела «Джона Уика» про отель «Континенталь»
Хироюки Санада вновь пересечётся с Джоном Уиком
Донни Йен встретится с Джоном Уиком
Генри Кавилл станет «Горцем»
«Взрывная блондинка»: Бонд да неон
Чад Стахелски заинтересовался «Призраком Цусимы»
«Джон Уик 3»: Кончились патроны
«Джон Уик»: Не грусти - пристрели
«Хищным птицам» поможет режиссер «Джона Уика»
Сиквел «Годзиллы», третий «Джон Уик» и ещё 13 фильмов мая
Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка
Илья Найшуллер поработает с создателями «Джона Уика»
Третья часть «Джона Уика» будет называться «Парабеллум»
Холли Берри участвует в съемках «Джона Уика 3»
Чад Стахелски приступил к съёмкам третьей главы «Джона Уика»
Съёмки третьего «Джона Уика» запланированы на апрель
персоны
Чад Стахелски
фильмы
Джон Уик 3

анонс

Скорбим

Сергей Дяченко
5 мая ушёл из жизни писатель, сценарист Сергей Дяченко.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Алеса Качер
Вадим Козлов
Ксения Кузнецова
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Кэндис Берген
Росарио Доусон
Джон Корбетт
Джеральдина МакЮэн
Альберт Финни
Энтони Хиггинс
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Страшные сказки
притча, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2015
Маруся Фореvа!
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Кофе и сигареты
драма, комедия, музыкальный фильм
Италия, США, Япония, 2003
Сияющая звезда
боевик, детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2019
Улей
драма, социальная драма
Албания, Косово, Швейцария, Северная Македония, 2021
Этому быть!
комедия
Франция, Швейцария, 2021
Ботан и Супербаба
супергеройская комедия, экшен
Россия, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Грешное тело
криминальный фильм, приключения, триллер
США, 2018
Дышите свободно
мелодрама
Россия, 2022
Заклятье: Спуск к Дьяволу
фильм ужасов
Ирландия, 2021
Нелегал
драма, роуд-муви
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен