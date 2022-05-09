Джоди Комер стала лучшей актрисой по версии телепремии BAFTA

Объявлен список лауреатов телевизионной премии BAFTA. Лучшей актрисой стала Джоди Комер, которую отметили за роль в сериале «Сиделка». Ее партнерша по съемочной площадке Кэти Тайсон была удостоена награды за лучшую женскую роль второго плана.
фото: Джоди Комер / Getty Images
Среди мини-сериалов победу одержал «Срок», а исполнителя главной роли Шона Бина признали актером года. Лучшей драмой назвали «На моем месте», ситкомом — «Материнство», а телефильмом — «Вместе». В категории «Лучший многосерийный проект / мыльная опера» отметили «Улицу коронации». Среду зарубежных проектов награду получил сериал «Подземная железная дорога».
За две недели до оглашения победителей в основных номинациях оргкомитет премии BAFTA TV объявил имена первых лауреатов. Так, тремя призами отмечены комедия «Мы — Lady Parts» и «Садоводы» с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом. Первой достались награды за сценарий в комедийном сериале, костюмы и кастинг, а вторым — за оригинальную музыку, сценографию, операторскую работу и освещение.
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