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Джоди Комер стала лучшей актрисой по версии телепремии BAFTA

9 мая
2022 год

Новости кино >>
9 мая 2022
Объявлен список лауреатов телевизионной премии BAFTA. Лучшей актрисой стала Джоди Комер, которую отметили за роль в сериале «Сиделка». Ее партнерша по съемочной площадке Кэти Тайсон была удостоена награды за лучшую женскую роль второго плана.

Джоди Комер стала лучшей актрисой по версии телепремии BAFTA
фото: Джоди Комер / Getty Images

Среди мини-сериалов победу одержал «Срок», а исполнителя главной роли Шона Бина признали актером года. Лучшей драмой назвали «На моем месте», ситкомом — «Материнство», а телефильмом — «Вместе». В категории «Лучший многосерийный проект / мыльная опера» отметили «Улицу коронации». Среду зарубежных проектов награду получил сериал «Подземная железная дорога».

Лучшим актером второго плана признали Мэттью Макфэдиен за роль в «Наследниках». В комедийном жанре призы достались Софи УилланАльма не в порядке») и Джэми ДеметриуСтас всё сдаст»).

Джоди Комер стала лучшей актрисой по версии телепремии BAFTA
фото: Джэми Деметриу / Getty Images

За две недели до оглашения победителей в основных номинациях оргкомитет премии BAFTA TV объявил имена первых лауреатов. Так, тремя призами отмечены комедия «Мы — Lady Parts» и «Садоводы» с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом. Первой достались награды за сценарий в комедийном сериале, костюмы и кастинг, а вторым — за оригинальную музыку, сценографию, операторскую работу и освещение.

Еще по две статуэтки у «Ведьмака» и драмы «Это грех». Фэнтези отметили за грим, прически и спецэффекты, а последнюю — за режиссуру Питера Хора и монтаж. «Очень британский скандал» получил приз за звук.
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