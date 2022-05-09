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Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Ричард Гир сыграют в ромкоме про свадьбу

9 мая
2022 год

Новости кино >>
9 мая 2022
Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Ричард Гир, Уильям Мэйси, Эмма Робертс и Люк Брейси сыграют в романтической комедии «Возможно, да» (Maybe I Do), сообщает Deadline.

Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Ричард Гир сыграют в ромкоме про свадьбу
фото: К/ф "Большая свадьба"

В центре истории — Мишель (Робертс) и Аллен (Брейси), которые готовы сделать следующий шаг в развитии своих отношений и задумываются о свадьбе. Они решают устроить совместную встречу со своими родителями, однако выясняется, что те уже давно знают друг друга. Фильм станет режиссерским дебютом для Майкла Джейкобса, который поставит его по собственному сценарию.

Китон и Сарандон уже вместе играли в комедии 2013 года «Большая свадьба», где члены одного семейства изо всех сил пытаются изображать счастливых родственников, чтобы не испортить свадьбу их сына.
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