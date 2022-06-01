Подростки бросают вызов несправедливому миру взрослых в трейлере фильма «Межсезонье»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер криминального приключенческого фильма «Межсезонье
» режиссёра Александра Ханта
(«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов
»).
Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Главные роли в картине сыграли Женя Виноградова
, Игорь Иванов
, Ольга Саханова
, Жанна Пугачёва
и Константин Гацалов
.
Лента была признана лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора» в Тобольске, а также завоевала приз молодого жюри FIPRESCI 37-го Варшавского международного кинофестиваля.
В российский прокат «Межсезонье
» выйдет 23 июня.
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