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Сергей Жарков стал «Аутсайдером»

1 июня
2022 год

Новости кино >>
1 июня 2022
Режиссер Владимир Нахабцев снимает в Санкт-Петербурге 24-серийный остросюжетный детектив НТВ «Аутсайдер». Главную роль в сериале производства студии «ВайТ Медиа» исполняет Сергей Жарков, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету полтора года назад подполковника Яна Озёрского (Жарков) обвинили в убийстве некой Людмилы и арестовали. Но благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела, суд оправдал его. Озёрский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву (Юрий Батурин), который, как уверен главный герой, организовал его «посадку», но и потому, что ничего другого, кроме как заниматься розыском преступников, он не умеет. Да и бросать любимое дело, которому он отдал половину жизни, не хочет. Но о возвращении на прошлое место работы не может быть и речи, его место давно занято. Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предлагает ему должность начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, так называемого «бумажного отдела». Хлопин уверен, что Озёрский откажется, но не тут-то было. На новом месте работы его уже ждут четверо подчиненных: Пётр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Шрайбер), Вадим Грозов (Артём Яковлев) и Виктория Клёнова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.

Сергей Жарков стал «Аутсайдером»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Я давно хотела сыграть женщину-следователя в полицейском сериале. В юности даже хотела работать в МВД, но в итоге выбрала актерскую сферу, тем более, что здесь я смогу сыграть и женщину следователя, и адвоката, и прокурора. Моя героиня – чистый, справедливый человек, хочет помогать людям. В этом мы с ней очень похожи. В сериале моя мама работает в той же сфере, что и мой персонаж. А в реальной жизни моя мама работает учителем, и училась я в той же школе, где она работала. И мне, как и моему персонажу, нужно было поддерживать бренд, то есть статус отличницы. И этот факт сближает нас с Клёновой. Также я занималась большим спортом. Это помогает мне на съемках в физическом плане. Мы обе – очень дисциплинированные», – рассказала Наталья Свешникова.

Съемки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За визуальную составляющую отвечают оператор Глеб Климов, художник-постановщик Ирина Козырева, художник по костюмам Алексей Филюшкин и художник по гриму Ксения Пчёлкина. Сценарий написали Максим Есаулов, Дмитрий Терский и Сергей Майоров, а генеральными продюсерами выступают Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачёва.
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