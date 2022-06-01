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Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи»

1 июня
2022 год

Новости кино >>
1 июня 2022
В Ростове-на-Дону стартовали съемки сериала Романа Просвирнина «Зеркало лжи» с Марией Куликовой, Ольгой Павловец, Дмитрием Миллером, Александром Ратниковым и Иваном Жидковым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету у детского логопеда Дины (Куликова) счастливая и размеренная жизнь: дочь Оля (Диана Енакаева) и любимый мужчина Сергей (Миллер), с которым она давно собирается узаконить отношения. С лучшими подругами – Нелей (Павловец), Яной (Александра Сопова) и Анной (Анастасия Голотвина) – Дина познакомилась еще на первом курсе педагогического училища, и с тех пор они неразлучны. Все меняется, когда при странных обстоятельствах погибает Яна, а ее муж обвиняет в преступлении Дину. И теперь героиня вместе с Нелей и их новым знакомым – следователем Евгением (Павел Кузьмин) должна разобраться в этом запутанном деле, чтобы доказать свою невиновность. Вот только искать убийцу подруги Дине предстоит втайне от любимого мужчины.

За визуальную составляющую «Зеркала лжи» отвечают оператор Александр Бучнев и художник-постановщик Сергей Коровяков. Премьера сериала производства продюсерского центра «Браво» состоится на «России».
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№ 1
lenovika   1.06.2022 - 15:04
На первый взгляд, сюжет неплохой, фильм должен быть интересным. Люблю такой жанр, расследования - это всегда интересно. Единственное, можно было бы подобрать более знаменитых актеров. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи» фотографии
Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи» фотографии
Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи» фотографии
Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи» фотографии
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