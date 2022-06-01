Мария Куликова и Ольга Павловец снимаются в «Зеркале лжи»

По сюжету у детского логопеда Дины (Куликова) счастливая и размеренная жизнь: дочь Оля (Диана Енакаева) и любимый мужчина Сергей (Миллер), с которым она давно собирается узаконить отношения. С лучшими подругами – Нелей (Павловец), Яной (Александра Сопова) и Анной (Анастасия Голотвина) – Дина познакомилась еще на первом курсе педагогического училища, и с тех пор они неразлучны. Все меняется, когда при странных обстоятельствах погибает Яна, а ее муж обвиняет в преступлении Дину. И теперь героиня вместе с Нелей и их новым знакомым – следователем Евгением (Павел Кузьмин) должна разобраться в этом запутанном деле, чтобы доказать свою невиновность. Вот только искать убийцу подруги Дине предстоит втайне от любимого мужчины.
За визуальную составляющую «Зеркала лжи» отвечают оператор Александр Бучнев и художник-постановщик Сергей Коровяков. Премьера сериала производства продюсерского центра «Браво» состоится на «России».
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