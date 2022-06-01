В Москве обсудили ситуацию с российским медиапотреблением

В Москве состоялся шестой ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2022: лидеры цифровой медиасферы», в ходе которого ведущие игроки и эксперты отрасли обсудили, как перестроится медиателеком в условиях прекращения поставок популярного видеоконтента и ухода из России крупных зарубежных цифровых платформ и мейджоров. На площадке мероприятия, прошедшем в гибридном формате, собралось более 120 делегатов, онлайн-трансляцию посмотрело более 300 зрителей, уточняет пресс-служба форума.
фото: пресс-служба форума
Деловая программа открылась пленарной дискуссией «Трансформация российского рынка медиапотребления». Ее участники дали прогнозы изменения медиапотребления и телесмотрения под влиянием экономических и геополитических факторов.
По словам заместителя генерального директора ВГТРК Александра Нечаева, «в этом году с конца февраля по понятным причинам произошло множество событий одновременно, которые показали, что России необходим собственный оригинальный контент, причем в очень большом количестве». А заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Александр Моисеев отметил, что «люди смотрят новости, потому, что хотят понимать, что происходит. Так, например, на Rutube в топе просмотров находится Соловьёв Live». Однако, согласно заявлению генерального директора more.tv Дмитрия Гранова, «развлекательное телевидение не стоит на месте. Люди потихоньку устают от новостного фона и возвращаются на просмотр развлекательного контента». Вице-президент по цифровому бизнесу b2c «Ростелекома» Диана Самошкина уверена, что аудитория нуждается в психологической разгрузке, а потому потребление фильмов и сериалов, включая зарубежные, будет увеличиваться. Она также заявила, что «практически все игроки на телеком-рынке признали для себя логичным включение в свой бизнес медиаактивов. Сегодня телеком и медиа — это устойчивый тренд для отрасли».
Председатель комитета по стратегическому развитию медиапроектов при совете директоров Триколора Николай Орлов обратил внимание на значение конструктивного диалога игроков рынка с регулятором, парламентариями и профильными министерствами. По его словам, «в последние годы у отрасли сложилось неплохое взаимодействие с государственными регуляторами. Все законопроекты, которые выносились Государственной думой на публичные обсуждения, рассматривались с представителями отрасли. Однако, к сожалению, власть от этого все чаще уходит. Недавно в прессе появилась информация об изменении работы рекомендательных сервисов. Это никак не обсуждалось с отраслью, поэтому мы опасаемся, что после принятия данного закона, мы уже не сможем донести свою позицию. Такая тенденция нас, по меньшей мере, волнует».
фото: пресс-служба форума
Форум продолжился дискуссионной сессией «Отечественный рынок онлайн-видеосервисов на пороге передела». Перед началом дискуссии директор по производству контента Триколора Марина Гаспарян рассказала о суббренде мультплатформенного оператора «Триколор детям», который запускается 1 июня. Главной миссией этого проекта она видит в создании пространства для родителя и ребенка, «внутри которого детям будет максимально безопасно находиться».
«Ушедших мейджоров можно заменить количественно, посмотрев в сторону, к примеру, немецких или скандинавских сериалов, но это все не смысловая замена. Поэтому данная проблема сейчас самая острая. Понятно, что можно посмотреть в сторону каких-то стран, с которыми мы работали раньше, или вообще не работали, или же работали, но не так активно, или, например, эти страны стали год от года производить все больше интересного контента. Однако здесь надо понимать, что если отдельно взять Universal с его огромной библиотекой и Warner Brothers, то мы за один год не сможем произвести такое количество контента при чем такого же уровня. Этого бы даже не смогли сделать в самом Universal, так как это накопленная библиотека, которая производилась годами и проходила различные проверки временем и смотрением. Да, мы будем смотреть, что делать в этой ситуации, но я не думаю, что, во-первых, увеличение количества релизов отечественного контента каким-то образом поможет заменить мейджоров, а во-вторых, что это будет так легко реализовать», — прокомментировала Марина Гаспарян ситуацию с уходом крупных игроков из России.
Тем не менее в стране присутствует позитивный опыт пополнения библиотеки сериалами из европейских стран, уверяет генеральный директор Start Дмитрий Гудумак. «Start имеет зарубежный контент. У нас есть каталог под названием "Лучшие неанглоязычные сериалы мира", в котором присутствует и бельгийский, и немецкий контент, а также много другого», — сообщил он, после чего добавил, что в текущем году сервис планирует выпустить 25 оригинальных проектов. В свою очередь, генеральный директор «МТС Медиа»/Kion Игорь Мишин поделился планами развития платформы Kion. По его словам, видеосервис не планирует сокращать производственный бюджет, запланировано создание около 25 originals.
Сессию «Новая реальность российского рынка originals», модератором которой выступил директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX Григорий Кузин, открыл генеральный директор CDNvideo Ярослав Городецкий рассказом об изменении трафика русскоязычных интернет-пользователей с февраля этого года. В первые две недели после начала всем известных событий у аудиовизуальных сервисов был зафиксирован рост трафика в десять процентов, но в апреле произошло его снижение на 18 % — из-за оттока пользователей из соседней страны. Кроме того, Городецкий обратил внимание на то, что поведение аудитории не меняется, пики трафика все еще приходятся на вечернее время и выходные дни — в сегменте онлайн-телевидения итоговый рост трафика составил +123,4 %. При этом на радио объем трафика остался на прежнем уровне, у интернет-магазинов он снизился на 20 %, а у игр стал больше на восемь процентов.
По словам директора по ТВ-закупкам Media Direction Group Ильи Куценко, телевидению «лояльна только аудитория возрастом больше 60 лет, а телесмотрение для более молодых аудиторий упало в полтора-два раза». Он считает, что в наши дни необходимо интегрировать телеканалы в цифровую среду, привлекать профи из диджитал в цифровое ТВ и создавать для каждого человека персонализирвоанный канал. Генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева выразила надежду на то, что востребованность российской анимации будет расти, как у отечественных игроков, так и у рынков Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Ряд проектов студии очень популярен в Азии на digital-платформах, поэтому свое присутствие на этой территории в дальнейшем они собираются только наращивать. Правда, «в некоторых странах этого сделать не получится» из-за приостановки переговоров на фоне геополитических событий.
Важные технологические аспекты развития отрасли обсудили участники сессии «Условия и возможности для развития доставки видеоконтента в РФ». По словам ее модератора, генерального директора компании «Синтерра Медиа» Григория Урьева, «в условиях вынужденного импортозамещения развитие сетей доставки контента возможно только в тесном партнерстве с отечественными поставщиками технологических решений». Ярослав Городецкий считает, что имеющегося запаса прочности операторов CDN достаточно для преодоления текущих сложностей в условиях ограничения доступности импортного ПО и оборудования. Кроме того, у операторов, и в частности у CDNvideo, сохраняется доступ к китайскому оборудованию. «Сейчас в России 100 млн интернет-пользователей и вряд ли эта цифра радикально вырастет в ближайшие годы. Сейчас того оборудования, которое есть, в принципе достаточно. Через нашу сеть делают трансляции 4k-контента и все прекрасно работает», — подчеркнул Городецкий. Григорий Кузин заявил буквально следующее: «С нами ведут переговоры несколько вещателей по поводу запуска к этому сентябрю новых тематических телеканалов. Мы это приветствуем и готовы с ними сотрудничать», — после чего отметил появление новых телеканалов на месте ушедших зарубежных. По его словам, с каталога «Медиалогистики» ушло всего семь процентов иностранных каналов.
фото: пресс-служба форума
В ходе завершающей сессии «Будущее российского рынка цифровых платформ в условиях геополитических сдвигов» представители российских интернет-компаний, социальных сетей и цифровых платформ, а также аналитики медиателекома обсудили последствия санкций для цифровой медиасферы в России, оценили новые вызовы и дали прогнозы развития бизнеса на будущее. Так, руководитель службы развития продукта Триколора Роман Кузнецов отметил, что «снижение доступности зарубежных технологий сейчас немного остановит тренд развития дополнительных возможностей» соцсетей, мессенджеров и OTT-платформ. При этом «не самые основные способы потребления, которые способствуют более технологическому совершенствованию платформ, уйдут на второй план. Развитие рынка в этом отношении замедлится».
По данным, предоставленным директором Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимиром Зыковым, количество авторов на Youtube и количество опубликованного контента за весну стало уменьшаться. Аналоги видеохостинга в России растут, но это не может произойти «за день» в отличие от Youtube, который, по факту, является «долго формировавшейся экосистемой». «И сейчас блогеры активно дублируют свой контент на другие российские площадки: Rutube, VK и "Одноклассники", — заметил Зыков. Менеджер по стратегическому развитию «Одноклассников» Павел Борисов, в свою очередь, отметил, что соцсеть «Одноклассники» не планирует стать «российским Youtube», а pr-директор социальной сети TenChat Юлия Галкина, заметила, что TenChat не идентифицирует себя только с Linkedin, поскольку стремится «не просто скопировать, а увидеть лучшее» в запрещенных в России платформах.
В финале конференции организаторы вручили призы победителям организованного телекомпанией «Первый ТВЧ» квиза, проходившего в течение всего дня работы форума в телеграмм-канале TeleMultiMedia Forum 2022.
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