Премьера «Акулы» с Евгением Дятловым состоится 14 июня на НТВ

В центре сюжета оказываются Александр Кулаков «Акула» (Дятлов) и его заместитель и лучший друг Виктор Дроздов «Дрозд» (Селезнев). В их зоне ответственности тяжкие и особо тяжкие преступления. Полковник Овчарук (Борис Хасанов) считает сотрудников своей гордостью и ставит в пример молодым. Но выясняется, что Акула и Дрозд долгое время «подрабатывают» на стороне, выполняя частные заказы сомнительного бизнесмена с криминальным прошлым Григория Шаповалова «Шульца» (Алексей Гришин). Оперативники не ввязываются в криминал, но могут выбить долги, запугать непослушного коммерсанта, заставить подписать контракт, быстро прогнать через таможню машины. На одной из семейных вечеринок Дрозд сообщает, что планирует завязать с работой на Шульца. На следующий день Акула обнаруживает друга убитым и становится главным подозреваемым.
«Как и в любом боевике, на моего героя сваливаются большие испытания. Наш фильм не о том, как человек переосмысливает свои поступки, а о том, как он справляется с препятствиями, которые выросли на его пути. Акула как раз такой человек, который привык решать все проблемы сам и любыми путями, а всё остальное – второстепенно. Он находится в экстремальных условиях, а они – часть его профессии. Очень часто при решении проблем происходит смещение фокуса с понятий «добра и зла» на понятия «выполнил или не выполнил». «Буду ли я победителем или нет?» – вот это становится его главной задачей. Для таких людей, как мой герой, слабость равна гибели. И он попадает в такую четкую парадигму, поэтому ему очень трудно с этим смириться. Он постоянно ищет возможность быть сильным», — рассказал Евгений Дятлов.
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