Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли

Сюжет основан на одноименном романе популярного итальянского писателя и журналиста Алессандро Барикко, опубликованном в 2002 году. Книга рассказывает о последствиях гражданского конфликта. В центре истории — маленькая девочка, которая, спрятавшись в подвале, слышит, как убивают ее отца и брата, и спустя несколько лет решает отомстить, убеждаясь, что прошлое невозможно похоронить.
Драма «Без крови» стала пятым режиссерским проектом Джоли. Она также выступает в качестве сценариста и продюсера картины. Съемки уже стартовали и проходят в Италии.
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