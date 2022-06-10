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Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли

10 июня
2022 год

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10 июня 2022
Сальма Хайек и Демиан Бичир исполнят главные роли в новом фильме Анджелины Джоли «Без крови» (Without Blood), сообщает Variety.

Сальма Хайек снимется в новом фильме Анджелины Джоли
фото: variety.com

Сюжет основан на одноименном романе популярного итальянского писателя и журналиста Алессандро Барикко, опубликованном в 2002 году. Книга рассказывает о последствиях гражданского конфликта. В центре истории — маленькая девочка, которая, спрятавшись в подвале, слышит, как убивают ее отца и брата, и спустя несколько лет решает отомстить, убеждаясь, что прошлое невозможно похоронить.

Драма «Без крови» стала пятым режиссерским проектом Джоли. Она также выступает в качестве сценариста и продюсера картины. Съемки уже стартовали и проходят в Италии.
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