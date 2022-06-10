Представлена новая программа поддержки индустрии кинопроизводства и проката в Москве

Правительство Российской Федерации и Правительство Москвы объявило о реализации системной программы поддержки отечественной индустрии кинопроизводства и проката, сообщает пресс-служба Москино.
фото: К/ф "Хандра"
В рамках мер поддержки с 1 июня Москино начало прием заявок от кинопроизводителей, которые снимают фильмы и сериалы в нежилом фонде столицы. Компенсация составит 25% затрат за аренду площадок, находящихся в городской собственности. Гранты предоставят компаниям, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября 2022 года. Заявки принимают на сайте Москино до 30 сентября включительно. Предельный размер финансовой поддержки за съемку одного фильма или сериала составит 3,5 миллиона рублей.
Крупнейшие сети кинотеатров получат гранты на продвижение отечественного кино. Прямые выплаты киносетям из городского бюджета на компенсацию покроют 100% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая этого года, а также до 50% затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 июня. При этом общий объем поддержки не может превышать 50 млн рублей на одну киносеть.
Меры поддержки предусматривают увеличение размеров грантов за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве. С 2020 года Правительство Москвы платит кинокомпаниям, снимающим свои фильмы в Москве. За это время финансовую поддержку получили 12 кинопроизводителей на общую сумму 57 млн рублей. В этом году размеры этих грантов увеличатся. Финансовую поддержку впервые смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово, который станет многопрофильной локацией для съемок художественных фильмов и сериалов. Первые пять кинопроизводителей, которые проведут съемки фильмов в городском кинопарке, получат поощрительные гранты в размере 10 млн рублей каждый.
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