Колин Фаррелл сыграет в детективе для Apple TV+

Колин Фаррелл исполнит главную роль в сериале «Сахар» (Sugar) для стриминга Apple TV+, сообщает Variety.
фото: variety.com
В проекте будет представлен современный взгляд на историю частного детектива, а действие развернется в Лос-Анджелесе. Остальные детали сюжета остаются в секрете.
За сценарий отвечает Марк Протосевич, работавший над фэнтези «Я — легенда» и «Тор». Режиссерское кресло займет бразильский постановщик Фернандо Мейреллес («Два Папы»). Фаррелл также выступит в качестве исполнительного продюсера сериала.
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