Сидни Суини перевоплотится в бывшую разведчицу

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За сценарий отвечает Марк Протосевич, работавший над фэнтези «Я — легенда»

Колин Фаррелл сыграет в детективе для Apple TV+

10 июня

Представлена новая программа поддержки индустрии кинопроизводства и проката в Москве

Москино начало прием заявок от кинопроизводителей, которые проводят съемки в нежилом фонде столицы