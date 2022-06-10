Сидни Суини перевоплотится в бывшую разведчицу

Звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини получила главную роль в фильме о бывшей разведчице Реалити Уиннер, раскрывшей данные о «русском следе» в американских выборах президента в 2016 году, сообщает Deadline.
фото: Getty Images
В 2017 года Уиннер был арестована по подозрению в разглашении секретных данных о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы США. 25-летнюю американку приговорили к самому длительному сроку из возможных — пяти годам и трем месяцам в федеральной тюрьме.
Проект станет режиссерским дебютом Тины Саттер, которая также напишет сценарий. Компанию Суини составят Джош Хэмилтон («Ходячие мертвецы») и Марчант Дэвис («Дневник для Джордана»).
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