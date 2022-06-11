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Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю

11 июня
2022 год

Новости кино >>
11 июня 2022
Видеоигра по аниме-сериалу «Кобаяси и ее горничная-дракон» предстанет перед владельцами консолей Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch 25 августа. Netflix в следующем году запустит сериал «Дзюндзи Ито: Маньяк» по хоррор-историям знаменитого на весь свет мангаки. Кодзи Мори, друг и соратник почившего Кэнтаро Миуры, которому тот описал замысел и финал саги, продолжит работу над культовым «Берсерком» (новая глава уже 24 июня). У аниме «Годзилла: Сингулярность» появится спин-офф в форме ранобэ. Певица и сэйю Сатика Мисава (голос Каору Кириты из «Приоритета чудо-яйца», Черноснежки из «Ускоренного мира», гитаристки Моки Аобы из «Ура мечте!» и многих других) уходит из аниме по состоянию здоровья.

Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мир аниме.

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Да, мы знаем, что это америме (вдохновленная аниме анимация из США), но и сидеть спустя рукава не можем. Нетфликсовская «Кастлвания» давно обещала отпочковать спин-офф к основному сериалу — и слово свое держит: приключения Рихтера Бельмонта, потомка Тревора и Сифы, c подзаголовком «Ноктюрн» скоро появятся на стриминг-платформе. «Скоро» — понятие растяжимое. Чем гадать о дате релиза, лучше тизер посмотреть.



Мультсериал перенесет зрителей в конец XVIII века во времена Французской революции. Помогать Бельмонту в борьбе с нечистью призвана Мария Ренар. Обоих персонажей мы встречали в видеоиграх Castlevania: Rondo of Blood и Castlevania: Symphony of the Night.



Продолжая тему анимационных видеоигровых адаптаций: Netflix также анонсировал сериал по РПГ-франшизе Dragon Age и начало работ над третьим сезоном «DOTA: Кровь дракона».

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Теперь, когда с анимацией западных варваров покончено, можно поговорить и о насущном. Правда, и тут придется вновь помянуть название стриминг-гиганта: неугомонный Netflix показал тизер к аниме-сериалу «Киберпанк: Бегущие по краю».



Экранизация скандальной видеоигры поведает историю юноши из Найт-Сити, от нелегкой жизни ставшего наемником. Производством занимается студия TriggerПромар», «Милый во Франксе»), шоураннером выступит Рафал Яки, один из создателей видеоигрового «Гвинта» и автор манги «Ведьмак: Ронин», в режиссерском кресле — аниматор «Евангелиона» и «Фури-кури» Хироюки Имаиси, а за музыкальное сопровождение отвечает Акира Ямаока, написавший бессмертный саундтрек к хоррор-циклу Silent Hill. Релиз — уже в сентябре.

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Исекай «Перерождение дяди», разматывающий осточертевшие жанровые штампы, спешит поделиться новым трейлером и датой релиза: сериал выйдет в эфир 6 июля. Производством занимается студия AtelierPontdarcДержись, ровесница!»), а после релиза на просторах японского ТВ аниме отправится — верно, на Netflix.



Сибасаки, он же Дядя, как и положено всякому уважающему себя попаданцу, был сбит машиной и впал в кому. Однако на самом деле он много и полезно путешествовал по фэнтезийному миру. Спустя 17 лет Сибасаки пробуждается и решает передать накопленный опыт племяннику, который не очень-то верит эксцентричному родственника. По счастью, у Дяди есть доказательства.

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«Сатана на подработке!» очнулся от летаргии и готов к продолжению.



Первый сезон вышел, страшно сказать, почти 10 лет назад. С тех пор проект успел сменить студию White FoxВрата Штейна», «Девушки в последнем путешествии») на Studio 3HzПринцесса-шпионка», «Девушка-целитель») и обзавестись новым режиссером: теперь за сериал отвечает постановщик «Царства» и «Мага-обманщика из другого мира» Дайсукэ Тикуси. Однако основной каст, а также главный сценарист и композитор остались неизменными.

Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю


В первом сезоне повелитель тьмы по имени Мао Садао почти завоевал мир, но проиграл главное сражение героине Эмилии Юстине. В поисках спасения Садао бежал в альтернативную вселенную, которой оказался современный Токио. Теперь бывший владыка тьмы работает на самой неприглядной работе, лишь бы свести концы с концами.

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Живой столп сёнэна «Ван-Пис» огорошил всех поклонников жанра: мангака Эйитиро Ода объявил, что отдохнет с месяц и возьмется за финальную часть саги. Соответственно, не за горами тот день, когда и аниме-сериал, за последние 23 года перемахнувший 1000 эпизодов, тоже закончится. Правда, Ода ничего не сказал о продолжительности финала: возможно, история так же далека от завершения, как и 10 лет назад.



Тем временем, у 15-го фильма во вселенной «Ван-Пис» появился новый трейлер, чуть больше рассказывающий о мега-популярной певице Уте — дочери Шанкса, который когда-то спас главного героя Луффи.



Наконец, на Summer Game Fest (главном видеоигровом событии лета) показали трейлер One Piece: Odyssey — JRPG-адаптации франшизы с открытым миром и пошаговыми боями.
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Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю фотографии
Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю фотографии
Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю фотографии
Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю фотографии
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