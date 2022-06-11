Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю

Видеоигра
по аниме-сериалу «Кобаяси и ее горничная-дракон
» предстанет перед владельцами консолей Sony PlayStation 4 и Nintendo Switch 25 августа. Netflix
в следующем году запустит
сериал «Дзюндзи Ито: Маньяк
» по хоррор-историям знаменитого на весь свет мангаки
. Кодзи Мори
, друг и соратник почившего Кэнтаро Миуры
, которому тот описал
замысел и финал саги, продолжит работу над культовым «Берсерком» (новая глава уже 24 июня). У аниме «Годзилла: Сингулярность
» появится спин-офф в форме ранобэ. Певица и сэйю Сатика Мисава
(голос Каору Кириты из «Приоритета чудо-яйца
», Черноснежки из «Ускоренного мира
», гитаристки Моки Аобы из «Ура мечте!
» и многих других) уходит из аниме по состоянию здоровья.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мир аниме.
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Все что нужно знать о «Семье шпиона» — главном аниме-сериале прямо сейчас
Да, мы знаем, что это америме (вдохновленная аниме анимация из США), но и сидеть спустя рукава не можем. Нетфликсовская «Кастлвания
» давно обещала отпочковать спин-офф к основному сериалу — и слово свое держит: приключения Рихтера Бельмонта, потомка Тревора и Сифы, c подзаголовком «Ноктюрн
» скоро появятся на стриминг-платформе. «Скоро» — понятие растяжимое. Чем гадать о дате релиза, лучше тизер посмотреть.
Мультсериал перенесет зрителей в конец XVIII века во времена Французской революции. Помогать Бельмонту в борьбе с нечистью призвана Мария Ренар. Обоих персонажей мы встречали в видеоиграх Castlevania: Rondo of Blood
и Castlevania: Symphony of the Night
.
Продолжая тему анимационных видеоигровых адаптаций: Netflix также анонсировал сериал по РПГ-франшизе Dragon Age и начало работ над третьим сезоном «DOTA: Кровь дракона
».
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Список экранизаций на год для поклонника видеоигр
Теперь, когда с анимацией западных варваров покончено, можно поговорить и о насущном. Правда, и тут придется вновь помянуть название стриминг-гиганта: неугомонный Netflix показал тизер к аниме-сериалу «Киберпанк: Бегущие по краю
».
Экранизация скандальной видеоигры поведает историю юноши из Найт-Сити, от нелегкой жизни ставшего наемником. Производством занимается студия Trigger
(«Промар
», «Милый во Франксе
»), шоураннером выступит Рафал Яки
, один из создателей видеоигрового «Гвинта
» и автор манги «Ведьмак: Ронин
», в режиссерском кресле — аниматор «Евангелиона
» и «Фури-кури
» Хироюки Имаиси
, а за музыкальное сопровождение отвечает Акира Ямаока
, написавший бессмертный саундтрек к хоррор-циклу Silent Hill
. Релиз — уже в сентябре.
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50 оттенков «Милого во Франксе»
Исекай «Перерождение дяди
», разматывающий осточертевшие жанровые штампы, спешит поделиться новым трейлером и датой релиза: сериал выйдет в эфир 6 июля. Производством занимается студия AtelierPontdarc
(«Держись, ровесница!
»), а после релиза на просторах японского ТВ аниме отправится — верно, на Netflix.
Сибасаки, он же Дядя, как и положено всякому уважающему себя попаданцу, был сбит машиной и впал в кому. Однако на самом деле он много и полезно путешествовал по фэнтезийному миру. Спустя 17 лет Сибасаки пробуждается и решает передать накопленный опыт племяннику, который не очень-то верит эксцентричному родственника. По счастью, у Дяди есть доказательства.
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История о «синдроме воина» и попаданцах в 1980-е
«Сатана на подработке!
» очнулся от летаргии и готов к продолжению.
Первый сезон вышел, страшно сказать, почти 10 лет назад. С тех пор проект успел сменить студию White Fox
(«Врата Штейна
», «Девушки в последнем путешествии
») на Studio 3Hz
(«Принцесса-шпионка
», «Девушка-целитель
») и обзавестись новым режиссером: теперь за сериал отвечает постановщик «Царства
» и «Мага-обманщика из другого мира
» Дайсукэ Тикуси
. Однако основной каст, а также главный сценарист и композитор остались неизменными.
В первом сезоне повелитель тьмы по имени Мао Садао почти завоевал мир, но проиграл главное сражение героине Эмилии Юстине. В поисках спасения Садао бежал в альтернативную вселенную, которой оказался современный Токио. Теперь бывший владыка тьмы работает на самой неприглядной работе, лишь бы свести концы с концами.
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Мистические особенности эпохи Тайсё во втором сезоне «Истребителя демонов»
Живой столп сёнэна «Ван-Пис
» огорошил всех поклонников жанра: мангака Эйитиро Ода
объявил, что отдохнет с месяц и возьмется за финальную часть саги. Соответственно, не за горами тот день, когда и аниме-сериал, за последние 23 года перемахнувший 1000 эпизодов, тоже закончится. Правда, Ода ничего не сказал о продолжительности финала: возможно, история так же далека от завершения, как и 10 лет назад.
Тем временем, у 15-го фильма
во вселенной «Ван-Пис» появился новый трейлер, чуть больше рассказывающий о мега-популярной певице Уте — дочери Шанкса, который когда-то спас главного героя Луффи.
Наконец, на Summer Game Fest (главном видеоигровом событии лета) показали трейлер One Piece: Odyssey — JRPG-адаптации франшизы с открытым миром и пошаговыми боями.
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