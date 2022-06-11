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Звездный каст проекта Бена Аффлека о сделке Nike с Майклом Джорданом пополнился новыми именами

11 июня
2022 год

Новости кино >>
11 июня 2022
К звездному касту проекта Бена Аффлека о сотрудничестве Nike с Майклом Джорданом присоединились обладательница «Оскара» Виола ДэвисМа Рейни: Мать блюза»), Джейсон БейтманОзарк»), Крис Такер («Час пик»), Марлон УайансРеквием по мечте»), Крис МессинаОстрые предметы») и Мэттью МехерНаш флаг означает смерть»), сообщает Deadline.

Звездный каст проекта Бена Аффлека о сделке Nike с Майклом Джорданом пополнился новыми именами
фото: deadline.com

Ранее стало известно, что одну из ведущих ролей в фильме исполнит Мэтт Дэймон. Он воплотит образ менеджера по маркетингу Сонни Ваккаро, благодаря которому в восьмидесятые и состоялась сделка Nike с Джорданом, что привело к резкому увеличению прибыли и позволило компании удержать лидерские позиции. Аффлек не только займет режиссерское кресло, но и сыграет сооснователя Nike Фила Найта. Дэвис перевоплотится в мать Джордана, Делорис Джордан, которая оказала большое влияние на решение Майкла, Мессина — его первого агента Дэвида Фалька, а Бейтман — директора по маркетингу Nike Роба Штрассера, который считался гуру брендинга.

Съемки проекта стартовали несколько дней назад в Лос-Анджелесе. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек также выступили в качестве сценаристов картины, переработав изначальный текст Алекса Конвери, появившийся в списке лучших неэкранизированных сценариев за 2021 год.

Это будет первый режиссерский проект Аффлека, где снимается его давний друг и коллега по съемочной площадке Мэтт Дэймон. Ранее голливудский дуэт был отмечен «Оскаром» за сценарий «Умницы Уилла Хантинга» — в драме Гаса Ван Сента артисты также сыграли главные роли. В 2021 году они встретились на площадке «Последней дуэли» Ридли Скотта.
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