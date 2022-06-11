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«Пацаны» получат четвертый сезон

11 июня
2022 год

Новости кино >>
11 июня 2022
Супергеройский сериал «Пацаны» продлен на четвертый сезон спустя неделю после премьеры третьего на стриминге Amazon Prime Video, сообщает Deadline.

«Пацаны» получат четвертый сезон
фото: К/ф «Пацаны»

Согласно отчету Amazon, за первые три дня после выхода премьерных эпизодов третьего сезона аудитория сериала выросла на 17% по сравнению со вторым сезоном и на 234% — по сравнению с первым, который стартовал в 2019 году.

«Пацаны», снятые по мотивам комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона, переносят зрителей во вселенную, где реально существующие супергерои злоупотребляют своим положением, находясь в статусе звезд. Восстановить справедливость и поставить их на место призван отряд бывших оперативников во главе с Билли Бутчером (Карл Урбан). Каст нового сезона пополнил Дженсен Эклз в роли супергероя Солдатика.
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