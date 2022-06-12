Роджер Кларк и Трой Бейкер подарили голоса персонажам фантастического триллера Fort Solis

анонс

11 июня «Пацаны» получат четвертый сезон Amazon Prime Video объявил об этом спустя неделю после премьеры третьего

11 июня В разработку запущен перезапуск «Сонной лощины» Его поставит Линдси Бир, дебютировавшая в режиссуре с приквелом к хоррору «Кладбище домашних животных»

11 июня Ума Турман присоединилась к Шарлиз Терон в сиквеле «Бессмертной гвардии» В продолжении боевика к своим ролям вернутся Маттиас Шонартс и Кики Лэйн