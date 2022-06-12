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Роджер Кларк и Трой Бейкер подарили голоса персонажам фантастического триллера Fort Solis

12 июня
2022 год

Новости кино >>
12 июня 2022
Роджер Кларк, озвучивший Артура Моргана в вестерне Red Dead Redemption 2, и Трой Бейкер подарили свои голоса персонажам фантастического триллера Fort Solis.



Игра от польской студии Fallen Leaf Studio и итальянской компании Black Drakkar Games, создаваемая на движке Unreal Engine 5, была представлена публике на церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2022.

Кларку достался образ инженера Джека Лири, отозвавшегося на сигнал тревоги с марсианской базы Fort Solis. На месте он выясняет, что все сотрудники форта куда-то исчезли. Геймеры смогут погрузиться в мрачный мир длительной марсианской ночи и тайны пропавшего персонала и самого комплекс.

Роджер Кларк и Трой Бейкер подарили голоса персонажам фантастического триллера Fort Solis
фото: Fort Solis

Игроков ожидают одиночное прохождение с увлекательным сюжетом, обладающим несколькими вариантами развития событий, и исследование всех уровней базы. Fort Solis выйдет на ПК в Steam.

Кроме того, Трой Бейкер под занавес мероприятия вместе с разработчиком Нилом Дракманном и коллегой по цеху Эшли Джонсон рассказали ведущему шоу Джеффу Кили о ремейке The Last of Us, где голосами Бейкера и Джонсон говорят Джоэл и Элли. Игра выйдет на PlayStation 5 2 сентября, после чего релиз состоится и на ПК.



На Summer Game Fest 2022 показали и другие фантастические игры. Особое место заняли демонстрация геймплея The Callisto Protocol, воскрешение хоррора Routine, о котором говорили еще лет десять назад, и внезапное продолжение классического экшен-платформера Flashback.
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