По «Охотникам за привидениями» создают две игры

На выставке Epic Games Showcase публике представили новый геймплей из кооперативного боевика с асимметричным мультиплеером Ghostbusters Spirits Unleashed.
В многопользовательской игре студии IllFonic команде из четырех игроков следует поймать призраков. За последних — Слаймера, Винки, Брэйни и других — также можно будет играть. Кроссплатформенный Ghostbusters: Spirits Unleashed выйдет в этом году на ПК, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X и S.
Согласно твиттеру популярной серии, вселенная также переберется в виртуальную реальность. Кооперативный экшен Ghostbusters VR производства британской студии nDreams станет доступен как на автономной гарнитуре Quest 2, так и на PlayStation VR2, которую готовит Sony.
В этой VR-игре у геймеров появится шанс создать личную штаб-квартиру «Охотников за привидениями» в Сан-Франциско с целью отлова и уничтожения призраков. Обещают все тот же кооператив на четырех человек и большую кампанию. Ghostbusters VR выйдет до апреля 2023 года.
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