Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По «Охотникам за привидениями» создают две игры

12 июня
2022 год

Новости кино >>
12 июня 2022
«Охотники за привидениями», помимо грядущего мультсериала, обзаведутся двумя играми.



На выставке Epic Games Showcase публике представили новый геймплей из кооперативного боевика с асимметричным мультиплеером Ghostbusters Spirits Unleashed.

В многопользовательской игре студии IllFonic команде из четырех игроков следует поймать призраков. За последних — Слаймера, Винки, Брэйни и других — также можно будет играть. Кроссплатформенный Ghostbusters: Spirits Unleashed выйдет в этом году на ПК, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X и S.

По «Охотникам за привидениями» создают две игры
фото: Ghostbusters VR

Согласно твиттеру популярной серии, вселенная также переберется в виртуальную реальность. Кооперативный экшен Ghostbusters VR производства британской студии nDreams станет доступен как на автономной гарнитуре Quest 2, так и на PlayStation VR2, которую готовит Sony.

В этой VR-игре у геймеров появится шанс создать личную штаб-квартиру «Охотников за привидениями» в Сан-Франциско с целью отлова и уничтожения призраков. Обещают все тот же кооператив на четырех человек и большую кампанию. Ghostbusters VR выйдет до апреля 2023 года.


В истории серии уже было с десяток игр, начиная с Ghostbusters для ZX Spectrum и заканчивая Ghostbusters: The Video Game для большинства платформ.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Роджер Кларк и Трой Бейкер подарили голоса персонажам фантастического триллера Fort Solis
«Охотники за привидениями» получат мультсериал
Поиск по меткам
игры
фильмы
Охотники за привидениями

фотографии >>
Ghostbusters Spirits Unleashed
Ghostbusters Spirits Unleashed
Ghostbusters VR
Ghostbusters VR
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Кожинова
11 июня ушла из жизни сценарист, киновед Людмила Кожинова.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Евгений Березовский
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Марио Касас
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Камила Питанга
Вацлав Улевич
Дэйв Франко
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен