«Игрушку для взрослых» с Кристин Милиоти закрыли после двух сезонов

«Мы безмерно благодарны Алиссе Наттинг, Кристине Ли, Кристин, Билли, Рэю и всему актерскому составу и творческой команде "Игрушки для взрослых" — особенно говорящему дельфину Зельде и всеми любимой синтетической подруге Диане. Как чип Гоголя, сериал всегда будет в наших мыслях», — говорится в заявлении представителей сервиса HBO Max.
Экранизация одноименного романа Алиссы Наттинг рассказывает про Хэйзел Грин, которая после десяти лет тяжелого брака с миллиардером Байроном Гоголем пускается в бега. Вскоре она выясняет, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения — чип «Игрушка для взрослых». Чип позволяет Байрону следить за ее местоположением, наблюдать за ней и даже получать «данные о её чувствах», пока она пытается вернуть себе независимость. С помощью чипа Байрон следит за каждым шагом Хэйзел, когда та пытается укрыться в своем родном городе, у отца Герберта, живущего после смерти жены с синтетической подругой Дианой.
обсуждение >>