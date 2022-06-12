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«Игрушку для взрослых» с Кристин Милиоти закрыли после двух сезонов

12 июня
2022 год

Новости кино >>
12 июня 2022
«Игрушку для взрослых» с Кристин Милиоти, Билли Магнуссеном и Рэем Романо отменили после двух сезонов, сообщает Variety.

«Игрушку для взрослых» с Кристин Милиоти закрыли после двух сезонов
фото: кадр из фильма «Игрушка для взрослых»

«Мы безмерно благодарны Алиссе Наттинг, Кристине Ли, Кристин, Билли, Рэю и всему актерскому составу и творческой команде "Игрушки для взрослых" — особенно говорящему дельфину Зельде и всеми любимой синтетической подруге Диане. Как чип Гоголя, сериал всегда будет в наших мыслях», — говорится в заявлении представителей сервиса HBO Max.

Сериал закрыли следом за отменой «Воспитанных волками» Ридли Скотта на фоне продолжающихся потрясений в новообразованной материнской компании HBO Max — Warner Bros. Discovery.

Читать рецензию «Игрушка для взрослых»: Ай да Гоголь, ай да сукин сын

Экранизация одноименного романа Алиссы Наттинг рассказывает про Хэйзел Грин, которая после десяти лет тяжелого брака с миллиардером Байроном Гоголем пускается в бега. Вскоре она выясняет, что муж вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения — чип «Игрушка для взрослых». Чип позволяет Байрону следить за ее местоположением, наблюдать за ней и даже получать «данные о её чувствах», пока она пытается вернуть себе независимость. С помощью чипа Байрон следит за каждым шагом Хэйзел, когда та пытается укрыться в своем родном городе, у отца Герберта, живущего после смерти жены с синтетической подругой Дианой.
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