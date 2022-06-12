Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ходячих мертвецов» отправят на Аляску

12 июня
2022 год

Новости кино >>
12 июня 2022
Вселенная «Ходячих мертвецов» обзаведется еще одной игрой. Об этом стало известно в ходе презентации IGN Expo 2022, на которой зрителям показали трейлер The Walking Dead: Last Mile от студии Skybound Entertainment.



Геймеров ожидает постоянная трансляция, объединяющая игровые элементы с интерактивным событием. Герои находятся под управлением ИИ, а для влияния на ход событий игрокам следует создать собственных персонажей. На сей раз сюжет перенесет нас на Аляску, где также свирепствуют, в основном, люди, а не зомби.

Релиз The Walking Dead: Last Mile в печально известной социальной сети, признанной экстремистской на территории РФ, запланирован на 11 июля.


«Ходячие мертвецы» крепко закрепились в игровой индустрии. Помимо популярной серии от Telltale Games про Клементину, существует еще около десятка игр по вселенной. Среди них The Walking Dead: Survival Instinct и The Walking Dead: Dead Reckoning.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
По «Охотникам за привидениями» создают две игры
Роджер Кларк и Трой Бейкер подарили голоса персонажам фантастического триллера Fort Solis
«Ходячие мертвецы» обзавелись игрой в духе Pokemon Go
Поиск по меткам
игры
фильмы
Ходячие мертвецы

фотографии >>
«Ходячих мертвецов» отправят на Аляску фотографии
«Ходячих мертвецов» отправят на Аляску фотографии
«Ходячих мертвецов» отправят на Аляску фотографии
«Ходячих мертвецов» отправят на Аляску фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Кожинова
11 июня ушла из жизни сценарист, киновед Людмила Кожинова.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Евгений Березовский
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Пётр Скворцов
Александр Сластин
Олег Филипчик
Марио Касас
Джейсон Мьюз
Фрэнсис О'Коннор
Камила Питанга
Вацлав Улевич
Дэйв Франко
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram