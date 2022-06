«Ходячих мертвецов» отправят на Аляску

Вселенная « Ходячих мертвецов » обзаведется еще одной игрой. Об этом стало известно в ходе презентации IGN Expo 2022, на которой зрителям показали трейлер The Walking Dead: Last Mile от студии Skybound Entertainment.Геймеров ожидает постоянная трансляция, объединяющая игровые элементы с интерактивным событием. Герои находятся под управлением ИИ, а для влияния на ход событий игрокам следует создать собственных персонажей. На сей раз сюжет перенесет нас на Аляску, где также свирепствуют, в основном, люди, а не зомби.Релиз The Walking Dead: Last Mile в печально известной социальной сети, признанной экстремистской на территории РФ, запланирован на 11 июля.«Ходячие мертвецы» крепко закрепились в игровой индустрии. Помимо популярной серии от Telltale Games про Клементину, существует еще около десятка игр по вселенной. Среди них The Walking Dead: Survival Instinct и The Walking Dead: Dead Reckoning.