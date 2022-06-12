По вселенной «Чужих» создают новую игру

«Чужой» обзаведется одиночным изометрическим экшеном Aliens: Dark Descent. Его ролик был представлен в рамках церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2022.За разработку игры отвечает студия Tindalos Interactive, издательством выступает Focus Entertainment. Релиз состоится в 2023 году на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S.Геймеры получат возможность встать во главе отряда морских пехотинцев, который сражается с толпами Чужих на некой планете Лета. Бойцов нужно будет нанимать, снаряжать и настраивать с помощью солидного арсенала оружия, брони и специальных способностей. Для уничтожения врага также придется потрудиться, поскольку он способен адаптироваться к действиям игрока. Если солдат из команды погибнет, то уже не воскреснет.Вселенная «Чужих», придуманная Ридли Скоттом и расширенная Джеймсом Кэмероном, за четыре десятилетия обзавелась десятком игр, первая из которых — Alien — вышла в далеком 1982-м. Самыми известными являются Alien: Isolation, Aliens: Colonial Marines и серия Alien vs Predator. В прошлом году на свет появился кооперативный боевик Aliens: Fireteam Elite.