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По вселенной «Чужих» создают новую игру

12 июня
2022 год

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12 июня 2022

«Чужой» обзаведется одиночным изометрическим экшеном Aliens: Dark Descent. Его ролик был представлен в рамках церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2022.



За разработку игры отвечает студия Tindalos Interactive, издательством выступает Focus Entertainment. Релиз состоится в 2023 году на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S.

Геймеры получат возможность встать во главе отряда морских пехотинцев, который сражается с толпами Чужих на некой планете Лета. Бойцов нужно будет нанимать, снаряжать и настраивать с помощью солидного арсенала оружия, брони и специальных способностей. Для уничтожения врага также придется потрудиться, поскольку он способен адаптироваться к действиям игрока. Если солдат из команды погибнет, то уже не воскреснет.

По вселенной «Чужих» создают новую игру
фото: youtube.com

Вселенная «Чужих», придуманная Ридли Скоттом и расширенная Джеймсом Кэмероном, за четыре десятилетия обзавелась десятком игр, первая из которых — Alien — вышла в далеком 1982-м. Самыми известными являются Alien: Isolation, Aliens: Colonial Marines и серия Alien vs Predator. В прошлом году на свет появился кооперативный боевик Aliens: Fireteam Elite.
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