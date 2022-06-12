Егор Бероев сыграет пилота Дамира Юсупова в новом фильме Сарика Андреасяна

Сарик Андреасян
снимет фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» с Егором Бероевым
в главной роли. Об этом режиссер написал в запрещенной соцсети.
Это история про пилота Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил самолет в кукурузном поле из-за стаи чаек, при этом все пассажиры выжили.
«Совсем скоро приступаем к съемкам фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"! Многие из вас спрашивали и писали в комментариях и в личку, что только Егор Бероев должен играть Дамира Юсупова. Мы тоже так считаем! Слава Богу, Егору сценарий понравился и скоро мы вместе совершим этот полет! У нас хорошая история, хороший актерский состав, хорошая команда, но остальное вы узнаете уже в кино», —
говорится в сообщении режиссера.
обсуждение >>