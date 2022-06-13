М. Найт Шьямалан завершил съемки хоррора «Стук в хижине»

М. Найт Шьямалан
завершил съемки своего пятнадцатого фильма — хоррора «Стук в хижине» (Knock at the Cabin), сообщает Collider
.
«Только что закончил "Стук в хижину". Самая искренняя любовь ансамблю и команде. Этот фильм изменил меня как человека и как художника. Рискуйте всем и всегда», —
цитирует ресурс режиссера.
В картине сыграли Бен Олдридж
, Джонатан Грофф
, Дэйв Батиста
, Руперт Гринт
и Никки Амука-Бёрд
. Шьямалан выступил автором сценария, продюсером и постановщиком ленты для Universal Pictures. Премьера запланирована на 3 февраля 2023 года.
Подробности сюжета режиссер пока держит в секрете.
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