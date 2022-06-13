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М. Найт Шьямалан завершил съемки хоррора «Стук в хижине»

13 июня
2022 год

Новости кино >>
13 июня 2022
М. Найт Шьямалан завершил съемки своего пятнадцатого фильма — хоррора «Стук в хижине» (Knock at the Cabin), сообщает Collider.

«Только что закончил "Стук в хижину". Самая искренняя любовь ансамблю и команде. Этот фильм изменил меня как человека и как художника. Рискуйте всем и всегда», — цитирует ресурс режиссера.


В картине сыграли Бен Олдридж, Джонатан Грофф, Дэйв Батиста, Руперт Гринт и Никки Амука-Бёрд. Шьямалан выступил автором сценария, продюсером и постановщиком ленты для Universal Pictures. Премьера запланирована на 3 февраля 2023 года.

Подробности сюжета режиссер пока держит в секрете.
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