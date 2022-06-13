Элли Шиди отмечает юбилей

Александра Элизабет Шиди родилась 13 июня 1962 года в нью-йоркской семье менеджера по рекламе Джона Шиди и литературного агента Шарлотты Баум. Отец — ирландский католик, мать — еврейка. Училась в Колумбийской школе Нью-Йорка. С 1968-го изучала танец в детской студии при Американском театре балета. В 13 написала детскую книгу о мышах при дворе английской королевы. С 1976-го — на театральной сцене.
На телевидении дебютировала в 1981-м, через два года состоялся ее кинодебют в фильме «Плохие парни». Прославилась в середине 80-х после выхода картин «Военные игры», «Клуб "Завтрак"», «Огни Святого Эльма» и дилогии «Короткое замыкание». После ряда неудач («Сердце Дикси», «Горничная на заказ») у актрисы началась депрессия, что привело к злоупотреблению снотворными и булимии. Последовали годы лечения, восстановления здоровья и душевного состояния. В конце 90-х изучала актерское мастерство на частных курсах Харольда Гаскина. В 1998-м актерская работа Шиди заставила о себе заговорить — она блестяще исполнила роль фотографа Люси Берлинер в фильме «Высокое искусство».
Была замужем за актером Дэвидом Лэнсбери. Преподает в Городском университете Нью-Йорка. Обладательница четырех престижных наград, включая приз MTV, «Независимый дух» и Премию американской ассоциации кинокритиков.
обсуждение >>