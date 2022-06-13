Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Элли Шиди отмечает юбилей

13 июня
2022 год

Новости кино >>
13 июня 2022
Сегодня, 13 июня, исполнилось 60 лет популярной актрисе, продюсеру, преподавательнице и писательнице Элли Шиди.

Элли Шиди отмечает юбилей
фото: posterazzi.com

Александра Элизабет Шиди родилась 13 июня 1962 года в нью-йоркской семье менеджера по рекламе Джона Шиди и литературного агента Шарлотты Баум. Отец — ирландский католик, мать — еврейка. Училась в Колумбийской школе Нью-Йорка. С 1968-го изучала танец в детской студии при Американском театре балета. В 13 написала детскую книгу о мышах при дворе английской королевы. С 1976-го — на театральной сцене.

На телевидении дебютировала в 1981-м, через два года состоялся ее кинодебют в фильме «Плохие парни». Прославилась в середине 80-х после выхода картин «Военные игры», «Клуб "Завтрак"», «Огни Святого Эльма» и дилогии «Короткое замыкание». После ряда неудач («Сердце Дикси», «Горничная на заказ») у актрисы началась депрессия, что привело к злоупотреблению снотворными и булимии. Последовали годы лечения, восстановления здоровья и душевного состояния. В конце 90-х изучала актерское мастерство на частных курсах Харольда Гаскина. В 1998-м актерская работа Шиди заставила о себе заговорить — она блестяще исполнила роль фотографа Люси Берлинер в фильме «Высокое искусство».

Элли Шиди отмечает юбилей
фото: промо к фильму «Клуб "Завтрак"»

Всего на счету Элли Шиди 96 ролей в кино и на телевидении. Помимо вышеназванных работ, сыграла в таких фильмах, как «Оксфордский блюз», «Дважды в жизни», «Блу-сити», «Свадьба Бетси», «Страх», «Поймет лишь одинокий», «Один дома 2» и «Люди Икс: Апокалипсис».

Была замужем за актером Дэвидом Лэнсбери. Преподает в Городском университете Нью-Йорка. Обладательница четырех престижных наград, включая приз MTV, «Независимый дух» и Премию американской ассоциации кинокритиков.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмилио Эстевесу исполнилось 60 лет
Джадду Нельсону исполнилось 60 лет
«Милашка в розовом»: юбилей Молли Рингуолд
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Дэвид ЛэнсбериЭлли Шиди
фильмы
Блу-ситиВоенные игрыГорничная на заказДважды в жизниКлуб «Завтрак»Короткое замыканиеЛюди Икс: АпокалипсисОгни святого ЭльмаОдин дома 2Оксфордский блюзПлохие парниПоймет лишь одинокийСвадьба БетсиСтрах

фотографии >>
Элли Шиди отмечает юбилей фотографии
«Клуб "Завтрак"»
Элли Шиди отмечает юбилей фотографии
«Военные игры»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Людмила Кожинова
11 июня ушла из жизни сценарист, киновед Людмила Кожинова.
Йоханес Габриэль
7 июня ушёл из жизни актёр Йоханес Габриэль.

День рождения >>

Татьяна Бестаева
Ольга Красковская
Сергей Маковецкий
Алексей Моисеев
Игорь Старыгин
Виталий Стремовский
Наталья Чернявская
Андрей Шакун
Александр Яцко
Михал Байор
Малкольм Макдауэлл
Гойко Митич
Цезарь Пазура
Бэзил Рэтбоун
Аарон Тейлор-Джонсон
Крис Эванс
все родившиеся 13 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram