Веб-сериал «Сама дура-2» признан лучшим на немецком фестивале die Seriale

«Сама дура-2
» получил главный приз на немецком фестивале die Seriale в категории Best Series, сообщается на сайте
смотра.
«Поздравляю и благодарю всю нашу команду! Главного автора Евгению Богомякову отдельно и особенно, и всех наших замечательных авторов», —
написала режиссер сериала Анна Зайцева
в запрещенной социальной сети.
Драма Зайцевой сосредоточена на истории двух сестер — 17-летней Кристины (Полина Гухман
) и 16-летней Маши (Елизавета Ищенко
). Кажется, что у них нет ничего общего. Бойкая и всегда бунтующая Кристина в любую минуту готова ввязаться в спор и отстаивать свое мнение до победного. Ей хочется поскорее доказать всем вокруг и особенно родителям, что она уже взрослая и сама со всем справится. Младшая Маша от рождения незрячая, тихая и послушная. Но несмотря на ограниченные способности, она совсем не беспомощна, отлично умеет манипулировать и прекрасно знает, как вывести Кристину на эмоции. Обе сестры с удовольствием придумывают друг для друга проверки на прочность, не всегда представляя куда они могут завести.
В официальной программе престижного немецкого фестиваля веб-сериалов die Seriale также принимают участие «Полицейский с Ютюба
» с Фёдором Лавровым
и анимационная «Вселенная Хакинга
». Смотр продлится до 19 июня.
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