«Сайлент Хилл» обретет триквел

«Silent Hill немного похож на "Сумеречную зону", Четвертое измерение, место, где может случиться что угодно. Я работаю над ним в настоящий момент. Сценарий написан отдельно от первых двух фильмов и с уважением относится к эволюции "Сайлент Хилла". Новый фильм сделан для нынешней аудитории и с почтением относится о саге. Он выйдет в 2023 году», — рассказал режиссер, после чего добавил, что новая лента отразит меняющееся лицо современного хоррора.
О возвращении к вселенной Ган впервые поведал в феврале 2020-го в интервью французскому сайту Allocine. Тогда он вместе с продюсером Виктором Хадида работал над двумя фильмами — адаптацией видеоигры Project Zero и новым «Сайлент Хиллом».
фото: кадр из фильма «Сайлент Хилл»
Режиссер поставил «Сайлент Хилл», ставший одной из лучших киноадаптаций видеоигр, в 2006-м. Через шесть лет вышло продолжение, но уже без участия Гана, и это отразилось как на качестве сиквела, так и на зрительском интересе.
Вселенная Silent Hill насчитывает восемь игр основной серии и шесть дополнительных. Последняя часть вышла в 2012-м. В настоящий момент поговаривают о двух новых играх, но официальной информации пока нет.
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