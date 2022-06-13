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Создатели сериала «Кобра Кай» экранизируют игру про Дюка Нюкема

13 июня
2022 год

Новости кино >>
13 июня 2022
Появились новые подробности об экранизации игровой серии Duke Nukem. Согласно THR, за производство картины взялись создатели сериала «Кобра Кай» Джош Хилд, Йон Хервиц и Хэйден Шлоссберг.

Джош Хилд, Хэйден Шлоссберг и Йон Хервиц
фото: deadline.com

Финансами будущий фильм обеспечит студия Lionsgate, а одним из продюсеров заявлен Жан-Жюльен Баронне, работавший над «Кредом убийцы». В 2018 году игру планировали адаптировать для кино Майкл Бэй и Джон Сина, однако их версия так и не дошла до финала.

Брутальный убийца инопланетян, не признающий политкорректность и любящий пушки, женщин, очки Ray-Ban Wayfarer и сигары, появился на свет благодаря студии Apogee Software в 1991 году. С тех пор Дюк, которого озвучил Джон Сент-Джон, неоднократно участвовал в играх (их набралось уже 19 штук).
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