Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна»

TMS Entertainment
(«Корзинка фруктов
», «Детектив Конан
») подтвердили: третий сезон «Доктора Стоуна
» подоспеет к 2023 году. Мостик между «Каменными войнами
» и грядущими приключениями перебросит часовой спешл, посвященный мореходу и плейбою Рюсую. Релиз — уже 10 июля.
«Доктор Стоун» рассказывает
о юном гении Сэнку Исигами, который с помощью науки и верных друзей пытается реанимировать человечество после глобального окаменения, произошедшего по неясным причинам. Оперативно наверстать научные достижения пары тысячелетий — уже непростая задача, но у Сэнку есть проблема и посложнее: ему противостоит Цукаса Сисио, опытный боец, пропагандирующий культ силы и полагающий, что далеко не каждому есть место в новом мире. Особенно он ненавидит жрецов капитала, помыкавших бедными и развязывавших войны. В общем, таких, как Рюсуй, которого Сэнку решил воскресить, несмотря на все опасения и сомнения товарищей. Его навыки мореплавателя необходимы новому человечеству, чтобы добраться до новых земель.
Кстати, 4 июля выйдет новая, дополнительная глава манги Боити, которая завершилась в марте этого года
. Тогда же ожидается финальный танкобон, а с 9 по 18 июля в Токио покажут спектакль
на тот же сюжет. Вот такие чудеса науки.
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