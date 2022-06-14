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Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна»

14 июня
2022 год

Новости кино >>
14 июня 2022
TMS EntertainmentКорзинка фруктов», «Детектив Конан») подтвердили: третий сезон «Доктора Стоуна» подоспеет к 2023 году. Мостик между «Каменными войнами» и грядущими приключениями перебросит часовой спешл, посвященный мореходу и плейбою Рюсую. Релиз — уже 10 июля.



«Доктор Стоун» рассказывает о юном гении Сэнку Исигами, который с помощью науки и верных друзей пытается реанимировать человечество после глобального окаменения, произошедшего по неясным причинам. Оперативно наверстать научные достижения пары тысячелетий — уже непростая задача, но у Сэнку есть проблема и посложнее: ему противостоит Цукаса Сисио, опытный боец, пропагандирующий культ силы и полагающий, что далеко не каждому есть место в новом мире. Особенно он ненавидит жрецов капитала, помыкавших бедными и развязывавших войны. В общем, таких, как Рюсуй, которого Сэнку решил воскресить, несмотря на все опасения и сомнения товарищей. Его навыки мореплавателя необходимы новому человечеству, чтобы добраться до новых земель.

Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна»

Кстати, 4 июля выйдет новая, дополнительная глава манги Боити, которая завершилась в марте этого года. Тогда же ожидается финальный танкобон, а с 9 по 18 июля в Токио покажут спектакль на тот же сюжет. Вот такие чудеса науки.
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Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна» фотографии
Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна» фотографии
Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна» фотографии
Гений, миллиардер и филантроп: полноценный трейлер часового спецэпизода «Доктора Стоуна» фотографии
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