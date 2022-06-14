Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина

По словам автора сценария Александра Цыпкина, ему «хотелось дать кувалдой по шаблону, я бы даже сказал по скрепе. По традиции российская женщина ждет пока мужчина выберет из нее и еще кого-то, либо сама выбирает из двух кретинов. А тут два классных варианта и одна женщина. Рад, что друзья из "Студия Видеопрокат" собрали такой дримтим для съемок, а онлайн-кинотеатр Okko поверил в проект. Мне кажется, нам удалось сделать трогательную комедию».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Зрителей ожидает комедия положений об излишне рациональной успешной москвичке, которая относится к мужчинам как к функции, постепенно переходит в теплую лирическую историю о том, почему и как наши сердце и ум выбирают нам спутников жизни. По сюжету успешный адвокат Анна (Лядова) не стесняясь говорит своей давней подруге Ларисе (Стеклова), что хочет выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных варианта: молодой технократ-педант (Филипенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Куценко). Оба успешны, оба интересны, и оба ею увлечены. Однако, неожиданно Анна узнает, что жизнь ее заиграет новыми и не факт, что яркими красками. Она станет бабушкой. Сын-оболтус (Хлебников) возвращается из Англии с невесткой-пакистанкой. А значит теперь Анна выбирает не «мужа на три месяца», а дедушку своей внучке. Создатели сериала уверены, что зрителям так же, как и героине, будет неимоверно сложно сделать окончательный выбор в пользу того или иного претендента в этом необычном кастинге.
«Мы очень рады началу сотрудничества с Okko и нашему первому совместному проекту – сериалу "Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного" по сценарию Александра Цыпкина. Для режиссера-постановщика Алексея Кузмина-Тарасова, который имеет очень богатый театральный опыт, эта работа стала сериальным дебютом. С Еленой Лядовой, которая блистательно исполнила главную роль в сериале, мы работаем не в первый раз и надеемся, что ее персонаж не оставит никого равнодушным и полюбится большому количеству зрителей. Про актуальную тему отношений настолько откровенно на территории российского сериального производства говорят редко. При этом наш проект – комедийный. Поэтому, у нас есть возможность поговорить со зрителем о том, как сделать самый важный выбор в своей жизни в понятной и вовлекающей форме», — рассказали продюсеры кинокомпании «Студия Видеопрокат» Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая.
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