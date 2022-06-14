Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина

14 июня
2022 год

Новости кино >>
14 июня 2022
Завершились съемки нового оригинального сериала Okko «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного», основанного на одноименном рассказе Александра Цыпкина. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, режиссером восьмисерийной комедии производства кинокомпании «Студия Видеопрокат» выступил Алексей Кузмин-Тарасов, а главные роли исполнили Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Александр Робак и Макар Хлебников.

По словам автора сценария Александра Цыпкина, ему «хотелось дать кувалдой по шаблону, я бы даже сказал по скрепе. По традиции российская женщина ждет пока мужчина выберет из нее и еще кого-то, либо сама выбирает из двух кретинов. А тут два классных варианта и одна женщина. Рад, что друзья из "Студия Видеопрокат" собрали такой дримтим для съемок, а онлайн-кинотеатр Okko поверил в проект. Мне кажется, нам удалось сделать трогательную комедию».

Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Зрителей ожидает комедия положений об излишне рациональной успешной москвичке, которая относится к мужчинам как к функции, постепенно переходит в теплую лирическую историю о том, почему и как наши сердце и ум выбирают нам спутников жизни. По сюжету успешный адвокат Анна (Лядова) не стесняясь говорит своей давней подруге Ларисе (Стеклова), что хочет выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных варианта: молодой технократ-педант (Филипенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Куценко). Оба успешны, оба интересны, и оба ею увлечены. Однако, неожиданно Анна узнает, что жизнь ее заиграет новыми и не факт, что яркими красками. Она станет бабушкой. Сын-оболтус (Хлебников) возвращается из Англии с невесткой-пакистанкой. А значит теперь Анна выбирает не «мужа на три месяца», а дедушку своей внучке. Создатели сериала уверены, что зрителям так же, как и героине, будет неимоверно сложно сделать окончательный выбор в пользу того или иного претендента в этом необычном кастинге.

«Мы очень рады началу сотрудничества с Okko и нашему первому совместному проекту – сериалу "Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного" по сценарию Александра Цыпкина. Для режиссера-постановщика Алексея Кузмина-Тарасова, который имеет очень богатый театральный опыт, эта работа стала сериальным дебютом. С Еленой Лядовой, которая блистательно исполнила главную роль в сериале, мы работаем не в первый раз и надеемся, что ее персонаж не оставит никого равнодушным и полюбится большому количеству зрителей. Про актуальную тему отношений настолько откровенно на территории российского сериального производства говорят редко. При этом наш проект – комедийный. Поэтому, у нас есть возможность поговорить со зрителем о том, как сделать самый важный выбор в своей жизни в понятной и вовлекающей форме», — рассказали продюсеры кинокомпании «Студия Видеопрокат» Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Алена Бабенко, Гоша Куценко и блогер Даня Милохин снялись в комедийном сериале «Классная Катя»
Александр Цыпкин впервые выступил балетным драматургом
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Сергей Бондарчук (младший)Алексей КиселевАнастасия КорецкаяГоша КуценкоЕлена ЛядоваАлександр РобакАгриппина СтекловаАнтон ФилипенкоМакар ХлебниковАлександр Цыпкин

фотографии >>
Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина фотографии
Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина фотографии
Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина фотографии
Елена Лядова, Гоша Куценко и Антон Филипенко сыграли в экранизации рассказа Александра Цыпкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Борцов
Нато (Наталья) Вачнадзе
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Дэрил Сабара
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен