Леди Гага станет Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

Леди Гага
планирует сыграть Харли Квинн в сиквеле «Джокера
» Тодда Филлипса
, уверяет The Hollywood Reporter
.
Продолжение получило подзаголовок «Обоюдное сумасшествие», а по жанру это будет мюзикл. Сценарий Филлипс написал совместно с соавтором оригинальной ленты Скоттом Сильвером
. Хоакин Феникс
вернется к роли Джокера, однако сделка с ним еще не завершена. На стадии переговоров находится и участие Леди Гаги.
Режиссер в октябре 2020 года обратился к руководству Warner Bros. с идеей запустить серию проектов о происхождении персонажей DC. И несмотря на более раннее заявление, что у «Джокера» не будет
второй части, выбор пал на продолжение истории о суперзлодее из Готэма, которая показала хороший результат в прокате.
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