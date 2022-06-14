Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Леди Гага станет Харли Квинн в сиквеле «Джокера»

14 июня
2022 год

Новости кино >>
14 июня 2022
Леди Гага планирует сыграть Харли Квинн в сиквеле «Джокера» Тодда Филлипса, уверяет The Hollywood Reporter.

Леди Гага станет Харли Квинн в сиквеле «Джокера»
фото: joblo.com

Продолжение получило подзаголовок «Обоюдное сумасшествие», а по жанру это будет мюзикл. Сценарий Филлипс написал совместно с соавтором оригинальной ленты Скоттом Сильвером. Хоакин Феникс вернется к роли Джокера, однако сделка с ним еще не завершена. На стадии переговоров находится и участие Леди Гаги.

Режиссер в октябре 2020 года обратился к руководству Warner Bros. с идеей запустить серию проектов о происхождении персонажей DC. И несмотря на более раннее заявление, что у «Джокера» не будет второй части, выбор пал на продолжение истории о суперзлодее из Готэма, которая показала хороший результат в прокате.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Джокер» Тодда Филлипса получит продолжение
персоны
Леди ГагаСкотт СильверХоакин ФениксТодд Филлипс
фильмы
Джокер

анонс

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Борцов
Нато (Наталья) Вачнадзе
Анастасия Городенцева
Фёдор Дунаевский
Валентина Ляпина
Борис Миронов
Александр Потапов
Елена Сафонова
Владимир Сошальский
Луи Гаррель
Иван Дарваш
Риалда Кадрич
Пауль Клингер
Дороти МакГуайр
Дэрил Сабара
Себастьян Фабияньский
все родившиеся 14 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен