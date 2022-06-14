Сергей Новосад, Мария Аронова и Равшана Куркова снимаются в фильме «Я читаю» о дислексии

Зрителей ожидает фильм для всей семьи, поднимающий проблемы людей с дислексией. В центре повествования история Саши Макарова – выпускника педагогического института, вынужденного после получения диплома вернуться в свой родной город и начать работать учителем литературы. Казалось бы, вполне обычная ситуация, но проблема в том, что из-за дислексии Саша с трудом может прочитать даже фамилии учеников в классном журнале.
«Я из семьи потомственных учителей, и поэтому этот проект для меня особенный. Наш фильм о школе, о разных подходах к обучению, и, конечно, о важности личности учителя в жизни каждого ребёнка. Мы с кастинг-директором Натальей Александровой познакомились с несколькими сотнями ребят, прежде чем нашли свой любимый 9Б. Радостно, что на площадке рядом с юными актерами любимые мной и зрителями народные артистки Ирина Розанова и Мария Аронова, Денис Шведов, Равшана Куркова, Михаил Полицеймако, Никита Тарасов, Настя Талызина, Павел Комаров и другие. И, конечно, в роли классного руководителя и необычного учителя литературы – Сергей Новосад», — рассказала режиссер картины Ольга Акатьева.
фото: пресс-служба компании «Окапи продакшн»
Оператором фильма выступает Антон Зенкович, а композитором — Сергей Луран. Продюсерская команда состоит из Акатьевой, Татьяны Трениной, Лики Бланк и Ивана Лопатина. Научным консультантом картины выступает Ассоциация родителей детей с дислексией. Первый — зимний — блок съемок «Я читаю» состоялся в феврале текущего года в Пскове. Летние пройдут в Москве, Пскове и Санкт-Петербурге. Лента снимается при финансовой поддержке Министерства культуры России и организационной поддержке Администрации Псковской области. Релиз запланирован на конец 2022-го.
«До начала этого проекта я даже не знал, что есть люди с такой особенностью – с дислексией, и что их, на самом деле, очень много. А главное – это никакая не болезнь, просто, вот такая особенность. И это никакие не инвалиды, а зачастую очень одаренные люди – интеллектуально и творчески. Когда прочитал сценарий, подумал: "Вау, как круто!". Это история про принятие себя. О том, что ни в коем случае не стоит зацикливаться на каких-то своих проблемах, потому что все проблемы — в голове. Если они решаются – здорово, если не решаются — нужно себя принимать таким, какой ты есть и ни в коем случае не нужно этого бояться. Наш фильм доказывает, что всё возможно», — говорит исполнитель главной роли Сергей Новосад.
обсуждение >>