Андрей Гальченко обретет супер-способности в сериале «Разрешите обратиться»

По словам исполнителя главной роли Андрея Гальченко, «добрый, наивный, законопослушный парень оказывается белой вороной, изгоем, предметом насмешек, потому что то, во что он верит, и на чем был воспитан — нежизнеспособно в этом городе, который полностью погряз в бандитизме, коррупции и страхе перед Мэром Корчагиным и заводом "Молот". Его никто не воспринимает всерьез, ни коллеги, ни мама, ни Лена Оболенцева, в которую Гоша влюблен со школы. Но все меняется в один момент. Меня очень зацепил в этой роли тот самый фокус с превращением. И речь сейчас не только про превращение в оборотня. История тут глубже, чем обычная супергеройская фабула: был неудачник — стал герой. Гоша меняется как человек на протяжении всей истории и в какой-то момент становится непонятно, какую сторону он выберет. Пройти все эти этапы его становления для меня самое интересное».
Зрителям расскажут историю про оперуполномоченного Гошу Котова, который с детства мечтает быть таким же крутым, как его легендарный отец, погибший при исполнении ещё в девяностые. Но чтобы у него получилось, должно случиться чудо. По началу у Гоши не очень получается ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает зараженная собака: парень обретает супер-способности и становится оборотнем, невероятно сильным и ловким, с обостренным нюхом и слухом. Но что остается в Гоше неизменным – его острое чувство справедливости. С этого момента Гоша начинает активно бороться с преступностью, а также решать свои личные проблемы. И чем больше он пользуется своей новообретенной силой, тем больше он становится ее заложником. Гоше предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила – это большая ответственность.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
«Мой герой – начальник полиции в маленьком городке. У него была бурная молодость, а сейчас он, как часто бывает, осознал свои ошибки, и старается жить ответственно и делать мир лучше. Очень старается. Это важный для истории персонаж, он как бы проводник для главного героя, который по сценарию является его крестником. Зрителю будет интересно наблюдать за их взаимоотношениями в кадре, это очень живой и неожиданный дуэт. Ну и конечно, у моего героя – свои скелеты в шкафу, но об этом лучше узнать, посмотрев сериал», – рассказал Ян Цапник.
«Сейчас, находясь на площадке, я продолжаю вместе с создателями обсуждать новые детали характера и "копаться" в роли, все это приносит мне, как начинающему специалисту, невероятное удовольствие. Надо отметить, что Денис явно выбивается из атмосферы небольшого провинциального города и завода "Молот", которым владеет его отец. Скорее всего, зритель с первых серий окрестит моего героя различными неприятными эпитетами: неприятный, мерзкий, холодный, меркантильный, но прошу не торопиться с выводами и не забывать, что все наши проблемы идут из детства, Денис Корчагин – не исключение. Мой герой на протяжении всего сюжета будет искать уважение своего отца, принятия общества его ценностей и мыслей, знакомиться сам с собой по новой. Я, конечно, адвокат своей роли и каждый поступок моего героя мне понятен. А вот как отзовётся зритель – посмотрим», – поведал о своем персонаже Дене Даня Киселев.
За постановку сериала отвечает режиссер Илья Ермолов. Съемки пройдут в Москве, Твери, Торжке и Туле.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
«Первые дни съемок – это всегда немножко волнительно для всех участников, особенно для актеров. Нужно прочувствовать жанр, нащупать верную интонацию, сработаться в ансамбле, почувствовать свои образы и дальше уже развиваться в них. Я думаю, что особенность проекта в том, что это довольно оригинальная история, в которой сочетаются самые разные жанры. Меня всегда цепляют истории, в которых есть вертикаль, в которых есть глубина и не только какие-то поверхностные штучки для того, чтобы посмеяться или последить за чем-то визуально привлекательным, но и важные темы, которые затрагивает наша история. Это борьба за экологию, это проблема отцов и детей, такая тема… очень личная для меня», — признался режиссер Илья Ермолов.
За визуальную составляющую супергеройской комедии отвечают оператор Павел Гусев, художник-постановщик Андрей Белан, художник по костюмам Сергей Шичкин и художник по гриму Николь Лахесис. Сценарий написали Дмитрий Минаев, Филипп Коняшов и Сергей Пекин.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI
«Надо сказать, это удивительный проект – необычное и актуальное сегодня сочетание жанров фантастики и комедии. Мы даже спорили на площадке, как точнее определить жанр. Уверена, сценарий будет зрителя держать в напряжении, а развязка, поверьте, не оставит равнодушным никого. Отлично работалось с талантливой неравнодушной командой. Молодые актеры, новые лица – ребята выкладывались на сто процентов – готовились, прорабатывали свои образы. Андрей Гальченко, который играет в сериале главную роль и моего сына по сценарию, счел важным прийти на площадку заранее, познакомиться со мной, поделиться своими мыслями и спросить моего совета – не многие молодые артисты так подходят к работе, это трогательно и приятно», – комментирует Елена Валюшкина.
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