Зоя Бербер и Александр Голубев воссоединятся с семьей в мелодраме «Счастье не за горами»

По сюжету талантливый хирург Татьяна Крупнова (Бербер) и ее братья – спортсмен-скалолаз Никита (Антоненко) и семейный адвокат Александр (Голубев) – долгое время не поддерживали отношения. Спустя годы они собираются в доме своей матери Натальи (Шахворостова) и отчима Ильи (Самойленко), которые живут в горах, неподалеку от альпинисткой базы «Вершина». Поводом для воссоединения Крупновых становится освобождение из тюрьмы отца семейства Михаила (Сидихин). Однако тот по неизвестным причинам разрывает отношения с родственниками и бесследно исчезает. Александр отправляется на поиски отца, а тем временем у Татьяны появляется таинственный преследователь.
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