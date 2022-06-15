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Зоя Бербер и Александр Голубев воссоединятся с семьей в мелодраме «Счастье не за горами»

15 июня
2022 год

Новости кино >>
15 июня 2022
В Башкирии стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Счастье не за горами» с Зоей Бербер, Александром Голубевым, Ильей Антоненко, Ларисой Шахворостовой, Евгением Сидихиным и Александром Самойленко, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где состоится премьера проекта.

Зоя Бербер и Александр Голубев воссоединятся с семьей в мелодраме «Счастье не за горами»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету талантливый хирург Татьяна Крупнова (Бербер) и ее братья – спортсмен-скалолаз Никита (Антоненко) и семейный адвокат Александр (Голубев) – долгое время не поддерживали отношения. Спустя годы они собираются в доме своей матери Натальи (Шахворостова) и отчима Ильи (Самойленко), которые живут в горах, неподалеку от альпинисткой базы «Вершина». Поводом для воссоединения Крупновых становится освобождение из тюрьмы отца семейства Михаила (Сидихин). Однако тот по неизвестным причинам разрывает отношения с родственниками и бесследно исчезает. Александр отправляется на поиски отца, а тем временем у Татьяны появляется таинственный преследователь.

Также в сериале играют Дарья Повереннова, Валентин Смирнитский, Алена Коломина, Мария Ахметзянова, Сергей Соцердотский, Анна Якунина и другие. Режиссером картины выступает Ольга СубботинаМосковский роман»). Съемки пройдут в Белорецке, Уфе и на горнолыжном курорте «Абзаково».
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Зоя Бербер и Александр Голубев воссоединятся с семьей в мелодраме «Счастье не за горами» фотографии
Зоя Бербер и Александр Голубев воссоединятся с семьей в мелодраме «Счастье не за горами» фотографии
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