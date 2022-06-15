Летний марафон короткого метра Moscow Shorts пройдет с 22 по 24 июня



фото: К/ф «Ребенок премиум-класса» / Пресс-служба Moscow Shorts

Показы международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts пройдут с 22 по 24 июня в кинотеатре «Москино Космос», сообщают организаторы.В программе — 15 короткометражных работ из Франции, Болгарии, Швейцарии, Израиля, Ирана, Казахстана и России. У зрителей будет возможность узнать, на что пойдет доставщица пиццы, чтобы стать известным диджеем («Влада едет в Лондон»), посмотреть историю мальчика о лете, рассказанную при помощи букв алфавита («"А" как "Аквамарин"»), понаблюдать за тем, как экзорцистка будет изгонять демонов из головы старика, потерявшего память («Пробуждение насекомых»), понять, что общего между GPS-плаванием и микрохирургией («Там, где наш дом») и увидеть, как в недалеком будущем родители покупают ребенка в магазине («Ребенок премиум-класса»).Эти и другие игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран с гостями фестиваля обсудит киновед Ламара Карчава. За музыкальную атмосферу будет отвечать композитор Андрей Злобин. Следующие показы фестиваля пройдут только в сентябре.