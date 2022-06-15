Департамент кинематографии Минкультуры возглавит продюсер Дмитрий Давиденко

Новым главой Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ станет продюсер и киновед Дмитрий Давиденко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
фото: Пресс-служба Минкультуры РФ
Давиденко вступит в должность в начале июля, сменив Светлану Максимченко, которая занимала этот пост с августа 2020 года. В ведомстве уточнили, что она перейдет на другое место работы.
Дмитрий Давиденко окончил сценарно-киноведческий факультет, а затем аспирантуру ВГИК. С 2012 года работал в «Продюсерской компании Валерия Тодоровского», компаниях «Мармот-фильм» и «Красная Стрела». Он выступал продюсером проектов «Географ глобус пропил», «Поддубный», «Оптимисты», «Частица Вселенной», «Одесса», «Гипноз», «Герда». Также занимался проведением фестиваля российских фильмов «Русское Возрождение» в Австралии и Новой Зеландии, Недели российского кино в Армении, фестиваля российских фильмов в Аргентине.
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