Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную

15 июня
2022 год

Новости кино >>
15 июня 2022

В Москве идут съемки фэнтези-сериала «Суперпозиция» с Павлом Табаковым, Лукерьей Ильяшенко, Игорем Жижикиным, Константином Лавроненко и Никитой Санаевым. Режиссерское кресло занял Вадим ВалиуллинЗёма 3»), сообщает пресс-служба проекта.

Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную
фото: Пресс-служба проекта «Суперпозиция»

Главный герой сериала в исполнении Табакова — путешественник по параллельным мирам. За десять серий ему предстоит трансформироваться из типичного ботаника в потенциального спасителя мультивселенной. Практически все актеры, занятые на съемках, сыграют сразу несколько версий своего персонажа.

«В России чаще снимают комедии или остросоциальное кино, а качественной фантастики и сказок не хватает. К тому же, это актерский вызов — играть такой текст из сложных физических терминов и делать его интересным», — отметила Лукерья Ильяшенко.

Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную
фото: Пресс-служба проекта «Суперпозиция»

«Наша мультивселенная — не просто фэнтезийная. В основе проекта лежит научная основа, а именно квантовая механика, принцип суперпозиции и нелинейность времени. Научная-фантастика — жанр сложный, всё должно быть максимально выверено. Конечно, многие заумности мы максимально упростили, сделали доступными и занимательными», — рассказал генеральный продюсер проекта Дмитрий Щербанов.

Релиз «Суперпозиции» запланирован на конец августа 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную
персоны
Вадим ВалиуллинИгорь ЖижикинЛукерья ИльяшенкоКонстантин ЛавроненкоНикита СанаевПавел ТабаковДмитрий Щербанов
фильмы
Зёма-3

фотографии >>
Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную фотографии
Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную фотографии
Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную фотографии
Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Демерташ
Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Поппи Монтгомери
Альберто Сорди
Хелен Хант
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен