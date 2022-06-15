Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную

Главный герой сериала в исполнении Табакова — путешественник по параллельным мирам. За десять серий ему предстоит трансформироваться из типичного ботаника в потенциального спасителя мультивселенной. Практически все актеры, занятые на съемках, сыграют сразу несколько версий своего персонажа.
«В России чаще снимают комедии или остросоциальное кино, а качественной фантастики и сказок не хватает. К тому же, это актерский вызов — играть такой текст из сложных физических терминов и делать его интересным», — отметила Лукерья Ильяшенко.
фото: Пресс-служба проекта «Суперпозиция»
«Наша мультивселенная — не просто фэнтезийная. В основе проекта лежит научная основа, а именно квантовая механика, принцип суперпозиции и нелинейность времени. Научная-фантастика — жанр сложный, всё должно быть максимально выверено. Конечно, многие заумности мы максимально упростили, сделали доступными и занимательными», — рассказал генеральный продюсер проекта Дмитрий Щербанов.
Релиз «Суперпозиции» запланирован на конец августа 2022 года.
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