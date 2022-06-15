Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера

15 июня
2022 год

Новости кино >>
15 июня 2022

Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич приступили к съемкам в детективном сериале «Фишер», основанном на деле советского серийного убийцы Сергея Головкина, сообщает пресс-служба видеосервиса more.tv.

Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера
фото: Пресс-служба more.tv

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

В сериале также снимаются Сергей Гилёв, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллопиня, Алексей Гришин и другие. Режиссерами проекта выступают Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера
фото: Пресс-служба more.tv

Авторы сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий сериала.

«Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ», — отметил генеральный продюсер сериала Федор Бондарчук.

Премьера сериала «Фишер» состоится в 2022 году эксклюзивно на more.tv.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
more.tv
персоны
Фёдор БондарчукАлександра БортичСергей ГилёвАлексей ГришинРоман ЕвдокимовСергей КальварскийЛюбовь ЛьвоваАндрей Максимов (III)Ольга ОзоллапиняАнна СнаткинаСергей ТарамаевИван ЯнковскийАлександр Яценко
фильмы
Фишер

фотографии >>
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера фотографии
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера фотографии
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера фотографии
Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Волк с Уолл-стрит»

Скорбим

Халил Мусаев
14 июня ушёл из жизни актёр Халил Мусаев.
Рафаэль Котанджян
13 июня ушёл из жизни актёр Рафаэль Котанджян.
Станислав Войнич
12 июня ушёл из жизни актёр Станислав Войнич.

День рождения >>

Виктор Демерташ
Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Поппи Монтгомери
Альберто Сорди
Хелен Хант
Эрланд Юзефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Асса
драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
СССР, 1987
Тайна третьей планеты
детский фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
СССР, 1981
Дикие истории
драма, комедия, триллер
Аргентина, Испания, 2014
Мир Юрского периода: Господство
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2022
Время патриотов
боевик
Казахстан, 2022
Джейн Б. глазами Аньес В.
биография, фэнтези
Франция, 1987
Криминальный город 2
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2022
Невидимый мир
драма, социальная драма
Бельгия, 2021
Реки
Австралия, 2021
Экстрасенс. Дело Софи
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Афера по-неаполитански
комедия
Италия, 2021
Бультерьер
драма, спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram