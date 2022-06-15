Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
Авторы сериала Сергей Кальварский и Наталья Капустина в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий сериала.
«Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ», — отметил генеральный продюсер сериала Федор Бондарчук.
Премьера сериала «Фишер» состоится в 2022 году эксклюзивно на more.tv.
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