Денис Никифоров и Бим раскроют новые преступления

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15 июня Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера Они приступили к съемкам в детективном триллере, основанном на деле советского серийного убийцы

15 июня Павел Табаков и Лукерья Ильяшенко исследуют мультивселенную В Москве идут съемки фантастического сериала «Суперпозиция»

15 июня Департамент кинематографии Минкультуры возглавит продюсер Дмитрий Давиденко Он вступит в должность в начале июля, сменив Светлану Максимченко