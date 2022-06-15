Денис Никифоров и Бим раскроют новые преступления

В Феодосии стартовали съемки продолжения сериала «Бим» о приключениях капитана полиции Климова. Во втором сезоне Денис Никифоров вернулся к своей роли вместе с четвероногим напарником ландсиром Форвардом, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», которая занимается производством проекта для по телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
В конце первого сезона московский оперативник Макар Климов (Никифоров) принимает решение окончательно остаться в приморском городке, к которому прикипел всей душой. Солнце, море, а рядом надежный друг и сослуживец – пес Бим, благодаря которому Макар справится с любыми делами. В продолжении детектива героев ждут новые приключения – им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука (Александр Армер), спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов.
Работа над сценарием «Бима-2» началась сразу после выхода первого сезона. Как отмечает режиссер Павел Дроздов, «притягательность этого сериала – веселые и легкие сюжеты, сама атмосфера, и, главное, наши герои, которые ее создают. Особенно Бим, он никого не оставит равнодушным. Прекрасный и милый пес, один на миллион, уверен, это и через экран передается».
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