Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения»

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«Переезд» с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Миллером покажут 25 июня на «Dомашнем»

15 июня

Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич отправятся на поиски Фишера

Они приступили к съемкам в детективном триллере, основанном на деле советского серийного убийцы