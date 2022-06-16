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Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения»

16 июня
2022 год

Новости кино >>
16 июня 2022
Студия Liden Films, ответственная за «Клуб белых воротничков» и «Токийских мстителей», поделилась свежим трейлером хэви-метал-дарк-фэнтези-сериала (не пытайтесь произнести это пять раз подряд перед зеркалом) «Ублюдок!! Темный бог разрушения».



В новом промо-ролике показали основных персонажей, а также буквально два кадра с Антрасакс — местной Богиней разрушения. Заодно дали послушать кусочек опенинга за авторством пост-хардкорщиков из coldrain. Называется под стать сериалу — Bloody Power Frame.

Читать Рецензия на «Клуб белых воротничков»
Новости об «Ублюдке» уже несколько месяцев не появлялись в дайджестах, так что напоминаем расклад. Аниме основано на культовой одноименной манге Кадзуси Хагивары, в свою очередь вдохновленной хэви-метал-командами 1980-х. Сильнейший из темных магов по имени Дарк Шнайдер уже почти захватил весь мир, но был побежден первосвященником королевства Металликана. Пока сам колдун томится в плену, его последователи, четверо Лордов Хаоса, намереваются выпустить в мир Богиню разрушения. Противостоять Лордам некому: ни один из воинов не сравниться с ними по силе. Последняя надежда человечества — обратиться к некогда чуть не погубившему все сущее Шнайдеру, да вот беда: могущественный маг заточен в тело ребенка и может пробудиться лишь после поцелуя невинной души. И без того непростая ситуация усложняется тем, что Дарк совершенно не заинтересован в убийстве своих товарищей. Правда, и пробуждение Антрасакс ему никак не улыбается.

Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения»

По манге уже выходила аниме-адаптация ровно 30 лет назад (OVA на шесть эпизодов). Новый сериал от Liden Films доберется до зрителей по частям: первый кур длиной в 13 серий стартует 30 июня, оставшиеся 11 эпизодов появятся чуть позднее в 2022 году.
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Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения» фотографии
Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения» фотографии
Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения» фотографии
Тяжелый металл: новый трейлер аниме «Ублюдок!! Темный бог разрушения» фотографии
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