«Переезд» с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Миллером покажут 25 июня на «Dомашнем»

Главная героиня Настя живет вместе со своими родителями в глухой деревне недалеко от железнодорожного переезда. В их семье все благополучно, но случается страшное: пытаясь спасти дочь, летящую на санках под колеса грузовика, отец девушки погибает, а она с тяжелыми травмами попадает в реанимацию. После трагедии Настя, теперь уже двадцатилетняя девушка, прикована к инвалидному креслу и вынуждена просить милостыню на переезде. Её мать Отрада, не в силах пережить потерю любимого мужа и не имея возможности помочь дочери, находит утешение в алкоголе. Но однажды Настя и Отрада становятся свидетелями страшной трагедии. За молчание Отрада получает деньги на лечение дочери, и жизнь девушки кардинально меняется.
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