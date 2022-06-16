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«Переезд» с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Миллером покажут 25 июня на «Dомашнем»

16 июня
2022 год

Новости кино >>
16 июня 2022

Премьера мелодрамы «Переезд» с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Миллером состоится 25 июня на «Dомашнем», сообщает пресс-служба телеканала.

«Переезд» с Ириной Старшенбаум и Дмитрием Миллером покажут 25 июня на «Dомашнем»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Настя живет вместе со своими родителями в глухой деревне недалеко от железнодорожного переезда. В их семье все благополучно, но случается страшное: пытаясь спасти дочь, летящую на санках под колеса грузовика, отец девушки погибает, а она с тяжелыми травмами попадает в реанимацию. После трагедии Настя, теперь уже двадцатилетняя девушка, прикована к инвалидному креслу и вынуждена просить милостыню на переезде. Её мать Отрада, не в силах пережить потерю любимого мужа и не имея возможности помочь дочери, находит утешение в алкоголе. Но однажды Настя и Отрада становятся свидетелями страшной трагедии. За молчание Отрада получает деньги на лечение дочери, и жизнь девушки кардинально меняется.

Сценарий сериала основан на произведении Натальи Андреевой «Накануне солнечного затмения». В касте проекта также Павел Савинков, Александр Пашков, Екатерина Молоховская, Алексей Сидоров, Ульяна Куликова, Наталья Титаева, Светлана Свибильская, Евгений Косырев, Юлия Яблонская, Иван Мамонов, Лиза Измайлова, Татьяна Аугшкап и другие.
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