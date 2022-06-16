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Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи»

16 июня
2022 год

Новости кино >>
16 июня 2022

Виктор Добронравов, Марина Александрова, Юрий Быков и Ольга Тумайкина приступили к съемкам в сериале «Последователи». Режиссерское кресло занял Гамлет Дульян, работавший над сериалом «Восемь способов любить» и экранизацией антиутопии «Мы», сообщает пресс-служба проекта.

Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи»
фото: Пресс-служба проекта «Последователи»

Драма «Последователи» рассказывает о семье Андрея и Веры (Добронравов и Александрова), которая тщетно пытается завести ребенка. У Веры обнаруживают бесплодие, и вместе с мужем в надежде решить свою проблему она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного культа, и Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.

«Идею этого проекта я вынашивал давно. Меня волновала и волнует тематика воздействия смыслов на человека. Насколько они могут быть мощными, ужасающими и деструктивными», — отметил Гамлет Дульян.

Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи»
фото: Пресс-служба проекта «Последователи»

Производством сериала занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» при участии компании «Nemesis». Основные съемочные блоки пройдут в Москве и в Армении, в городе Дилижан. Релиз ожидается на одной из онлайн-платформ зимой 2022-2023 года.
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№ 1
Киноман1985   16.06.2022 - 14:13
быков лучше бы снял. У него выходит явно создавать, чем исполнять роли. То что на фоне есть елка, очень даже оптимистично. К Новому году врятли успеют, а жаль. Ну видимо не плохо получится. Правда от... читать далее>>
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Марина АлександроваЮрий БыковВиктор ДобронравовГамлет ДульянОльга Тумайкина
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Восемь способов любитьМыПоследователи

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Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи» фотографии
Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи» фотографии
Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи» фотографии
Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи» фотографии
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