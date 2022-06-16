Виктор Добронравов и Марина Александрова борются с бесплодием в сериале «Последователи»

Драма «Последователи» рассказывает о семье Андрея и Веры (Добронравов и Александрова), которая тщетно пытается завести ребенка. У Веры обнаруживают бесплодие, и вместе с мужем в надежде решить свою проблему она отправляется в далекий тайный скит, где живет некий целитель Отец Афанасий. Несмотря на скепсис Андрея, происходит чудо: Вера беременна. Но со временем герои, сами того не подозревая, оказываются под влиянием ужасного культа, и Андрею надо сделать все, чтобы спасти свою Веру.
«Идею этого проекта я вынашивал давно. Меня волновала и волнует тематика воздействия смыслов на человека. Насколько они могут быть мощными, ужасающими и деструктивными», — отметил Гамлет Дульян.
фото: Пресс-служба проекта «Последователи»
Производством сериала занимается «Кинокомпания братьев Андреасян» при участии компании «Nemesis». Основные съемочные блоки пройдут в Москве и в Армении, в городе Дилижан. Релиз ожидается на одной из онлайн-платформ зимой 2022-2023 года.
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